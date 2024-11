© Foto: Richard Drew/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Disney hat am Donnerstag seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gegeben und dabei die Schätzungen der Analysten knapp übertroffen. Ein heißer Sommer an den Kinokassen spült dem Unternehmen Gewinne in die Kassen.Die Emotionen in Rileys Kopf ringen um die Vorherrschaft. Sie durchlebt die Pubertät, Zweifel übernimmt bald das Kommando und schmeißt die anderen Emotionen aus der Schaltzentrale ihres Kopfes raus ... So plakativ und durcheinander wie die Emotionen hier durch Rileys Kopf rasen, so ausgeglichen geht es bei den Schöpfern dieses Filmes und ihrem Zahlenwerk zu. Denn: Das Kinogeschäft von Disney boomte. Kinohit war "Alles steht Kopf 2". Aber auch das Streaming-Wachstum aus dem …