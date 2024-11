Syteca, Inc., ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, kündigte heute die Einführung von Account Discovery, einer neuen Funktion innerhalb seiner Privileged Access Management (PAM)-Lösung, an. Diese Erweiterung ermöglicht es Organisationen, privilegierte Konten in ihrer gesamten IT-Infrastruktur automatisch zu erkennen und zu verwalten, wodurch die mit nicht verwalteten Zugangsdaten verbundenen Sicherheitsrisiken erheblich reduziert werden.

Die neue Account Discovery-Funktion befasst sich mit der kritischen Herausforderung der "Geisterkonten" privilegierte Anmeldedaten, die nach dem Ausscheiden von Mitarbeitern, dem Abschluss von Projekten durch Auftragnehmer oder System-Upgrades weiterhin aktiv bleiben. Diese übersehenen Konten führen oft zu Sicherheitslücken, die von Cyberkriminellen für laterale Bewegungen, Datendiebstahl und Privilegieneskalation ausgenutzt werden können.

Mit Account Discovery geben wir unseren Kunden die Tools an die Hand, die sie benötigen, um vollständige Transparenz und Kontrolle über alle privilegierten Zugriffspunkte in ihrem Netzwerk zu erhalten.

Die wichtigsten Vorteile der Account Discovery -Funktion von Syteca:

Automatisierte Erkennung: Beim Scannen des Netzwerks werden alle privilegierten Konten automatisch erkannt.

Beim Scannen des Netzwerks werden alle privilegierten Konten automatisch erkannt. Multi-Domain-Erkennung: Scannen Sie mehrere Domains und Benutzergruppen nach Ihren Bedürfnissen.

Scannen Sie mehrere Domains und Benutzergruppen nach Ihren Bedürfnissen. Zentralisierte Aufgabenverwaltung: Sie können alle erkannten privilegierten Konten über ein Dashboard anzeigen und verwalten.

Sie können alle erkannten privilegierten Konten über ein Dashboard anzeigen und verwalten. Flexible Onboarding-Optionen: Fügen Sie Konten einzeln oder in großen Mengen mit automatischen Passwortoptionen hinzu.

Fügen Sie Konten einzeln oder in großen Mengen mit automatischen Passwortoptionen hinzu. Echtzeit-Updates: Lassen Sie sich per E-Mail benachrichtigen, wenn neue Konten erkannt werden.

Lassen Sie sich per E-Mail benachrichtigen, wenn neue Konten erkannt werden. Granulare Berechtigungen: Legen Sie Berechtigungen fest, die angeben, wer Kontofindungs-Scans konfigurieren und ausführen darf.

Legen Sie Berechtigungen fest, die angeben, wer Kontofindungs-Scans konfigurieren und ausführen darf. Detaillierte Audit-Protokolle: Verfolgen Sie alle Kontoerkennungsmaßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften.

Privileged Account Discovery erweitert die bestehenden PAM-Funktionen von Syteca einschließlich Endpunkt-Zugriffskontrolle, Verwaltung von Anmeldeinformationen und Verwaltung privilegierter Sitzungen zu einer umfassenden Suite von Funktionen, die Ihre Organisation von innen heraus schützen sollen.

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Syteca PAM mit Account Discovery Ihre Organisation vor versteckten Bedrohungen schützen kann.

Über Syteca

Syteca, Inc. ist ein Anbieter von Cybersicherheitssoftware mit Hauptsitz in Needham, Massachusetts. Seit 2013 bietet Syteca Organisationen fortschrittliche UAM- und PAM-Lösungen an, die ihnen dabei helfen, das Risiko von Insiderangriffen zu minimieren, Bedrohungen der Datensicherheit zu mindern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Syteca genießt das Vertrauen von über 1.500 Kunden weltweit, wird von Gartner und KuppingerCole anerkannt und von NIST empfohlen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241112757313/de/

Contacts:

Website: https://www.syteca.com/en

E-Mail: info@syteca.com