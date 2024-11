Der DAX präsentiert sich am Donnerstag von seiner starken Seite, legt am Nachmittag rund 1,5 Prozent zu und hat damit die 19.000er-Marke wieder deutlich überwunden. Die überraschend hohen Erzeugerpreise aus den USA sorgen kaum für Gegenwind. Zudem gibt es auch neue Daten zum US-Arbeitsmarkt.Die Erzeugerpreise in den USA sind im Oktober zum Vorjahr um 2,4 Prozent gestiegen. Experten hatten lediglich mit 2,3 Prozent gerechnet. Der Anstieg zum Vormonat um 0,2 Prozent war hingegen so erwartet worden. ...

