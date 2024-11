Indizes bilden das Risikoverhalten der Anleger eindeutig ab Mehr Risiko = Risk On = optimistische Stimmung Weniger Risiko = Risk Off = pessimistische Stimmung Aktuelles Stimmungsbarometer für Marktteilnehmer Die Bayerische Börse veröffentlicht auf der gettex-Website eigene Risiko-Indikatoren zur Marktstimmung und dem Verhalten der gettex-Anleger. Die Indizes geben Aufschluss darüber, ob diese bereit sind, höhere Risiken einzugehen ("Risk On") oder tendenziell vorsichtiger agieren und Sicherheit ...

