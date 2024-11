Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 46

Das Unternehmen plant Investitionen von zunächst 1,2 Mrd. € und denkt in Richtung 2 Mrd. € unter der Voraussetzung, dass die Auflagen für Energie an den verschiedenen Gebäudetypen nicht schrittweise, sondern unmittelbar von einer neuen Bundesregierung zurückgenommen werden. Der Gebäudetyp E steht dabei im Mittelpunkt.In allen drei DAX-Titeln dieser Kategorie sind wir in der Actien-Börse durchweg investiert und teilweise mit 100 % Kursgewinn im Vorteil. Sind die alten Topkurse aus der Zeit der normalen Entwicklung a) in den Zinsmärkten und b) unter den Regeln der Ampel eine realistische Perspektive?Der deutsche Bedarf an bezahlbaren Wohnungen in mittlerer Preiskategorie bewegt sich zwischen 1,2 bis 1,5 Mio. Stück. Eine Bauleistung von mindestens 400.000 Wohnungen pro Jahr gilt regelmäßig als notwendig. Dazu kommt der Bedarf an Einfamilienhäusern in der größeren Spanne zwischen 260.000 bis 340.000, je nach Regionen und den gesetzlichen Öffnungen für Baugenehmigungen. Entscheidend sind nicht die aktuellen Zinsen, sondern die Preise.