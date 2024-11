Stuttgart (ots) -Schnelle Informationen und kostenlose Nutzung - Vergleichsportale sind zweifellos beliebt. Aber sind sie auch gut, wenn es um komplexe Entscheidungen oder ganzheitliche Konzepte über die finanzielle Zukunft geht? Sollten Altersvorsorge, Immobilien, Vermögensaufbau und die Absicherung der Familie wirklich in den Händen der Plattformen liegen?Die persönliche Beratung von Finanzdienstleistern, Immobilienmaklern und Versicherungsvermittlern ist bei vielen Verbrauchern mittlerweile nicht mehr gefragt, und Vergleichsportale wie Check24 und Verivox scheinen ihre Rolle längst übernommen zu haben. Ein Wunder ist das nicht, denn die Online-Portale bieten einen schnellen Zugriff auf eine große Auswahl von Finanzprodukten, geben zusätzlich Hunderte Millionen an Euro fürs Marketing aus und lassen sich gezielt nach bestimmten Kriterien durchsuchen und werben mit ihrer strikten Neutralität. Immer mehr Nutzer fragen sich allerdings, ob sie mithilfe der Portale wirklich fundierte Entscheidungen über ihre Finanzen treffen können. Sie fürchten versteckte Kosten und irreführende Angebote, empfinden die reine Auflistung von Zahlen und Konditionen als unzureichend und sind sich nicht sicher, ob sie den Aussagen zur Unabhängigkeit wirklich trauen sollten. "Mit Neutralität lässt sich gut werben - kontrollieren kann das der Verbraucher aber kaum", sagt Kevin Fiawoo, Geschäftsführer der Vertranium GmbH. "Zudem bieten die Portale lediglich Standardlösungen, die sich nicht an den individuellen Bedürfnissen der Kunden orientieren. Ohne das nötige Fachwissen des Endkunden sind Fehlentscheidungen da im Grunde schon vorprogrammiert.""Ein Finanzdienstleister schaut sich dagegen die gesamte Situation seiner Kunden im Detail über mehrere Stunden hinweg an und berücksichtigt sowohl die aktuelle Situation als auch ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele. Bei der persönlichen Beratung geht es daher vor allem um eine ganzheitliche Finanzstrategie, die Synergien nutzbar macht", fügt sein Geschäftspartner Marcel Mankas hinzu. Als Experten für die Finanzbranche unterstützen Kevin Fiawoo und Marcel Mankas gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Maurice Mankas mit der Vertranium GmbH Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler und Immobilienmakler und Berater aller Art bei der planbaren Kunden- und Mitarbeitergewinnung, wobei sie auf eine hybride Strategie aus Beratungs- und Agenturleistungen setzen, um ihren Partnern ein nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Im Folgenden haben die Experten zusammengefasst, warum eine persönliche Beratung in Sachen Immobilien, Finanzen und Absicherungen große Vorteile mit sich bringt.1. Eine individuelle, ganzheitliche und proaktive BegleitungFinanzdienstleister stehen für eine individuelle und maßgeschneiderte Beratung, die auf die spezifische Lebenssituation ihrer Kunden eingeht. Dabei nehmen sie von der Altersvorsorge über die Absicherung bis zur Vermögensplanung alles Wichtige in den Blick und liefern eine Finanzstrategie, die über den bloßen Vergleich von Produkten hinausgeht. Sie sind zudem an langfristigen Kundenbeziehungen interessiert und werden deshalb auch zukünftige Entwicklungen einbeziehen. Ganz nach dem Motto proaktiv statt reaktiv wird der Berater die Strategien regelmäßig an die sich ändernden Lebensumstände seiner Kunden anpassen. Der ganzheitliche Ansatz und die proaktive Betreuung ermöglichen es den Finanzdienstleistern letztlich, potenzielle Risiken zu minimieren und Chancen optimal zu nutzen. Der Kunde selbst muss dabei nicht einmal aktiv werden, denn der Finanzdienstleister wird auf ihn zugehen, um ihn über seine Möglichkeiten zu informieren.2. Fachkenntnisse und TransparenzFinanzdienstleister verfügen über eine umfassende Expertise und können gut einschätzen, ob sich bestimmte Produkte tatsächlich für ihre Strategien eignen. Sie sind in der Lage, die komplexen Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Finanz- und Absicherungsinstrumenten zu verstehen und bieten ihren Kunden daher sinnvolle Lösungen an. Als unabhängige Berater sind sie dabei nicht an feste Produkte gebunden, sondern wählen grundsätzlich die beste Option für ihre Kunden aus. Da ihnen Transparenz sehr wichtig ist, erläutern sie detailliert alle anfallenden Kosten und Gebühren, sodass der Kunde genau weiß, was auf ihn zukommt. Versteckte Kostenstrukturen wie bei den Vergleichsportalen wird es mit ihm nicht geben, denn er geht gemeinsam mit dem Kunden den Vertrag durch, um sicherzustellen, dass alles richtig verstanden wurde.3. Die persönliche BeziehungEin Finanzdienstleister ist für seine Kunden immer direkt erreichbar. Im persönlichen Kontakt mit ihm entsteht die vertrauensvolle Beziehung, die eine langfristige Begleitung erst ermöglicht. Für den Kunden bedeutet das zugleich, dass er einen Ansprechpartner hat und sich nicht mit den Gesellschaften, ihrem unpersönlichen Kundenservice und ihren Warteschleifen auseinandersetzen muss. Gerade in dringenden Fällen ist die direkte Erreichbarkeit eine große Erleichterung - und der Finanzdienstleister wird nicht nur schnelle Hilfe, sondern auch emotionale Unterstützung bieten. Wichtig ist eine solche Unterstützung im Besonderen, damit in einer schwierigen Lage rationale Entscheidungen getroffen werden können. Das funktioniert auch deshalb, weil eine Vertrauensbasis da ist und der Finanzdienstleister die individuelle Situation genau versteht und von Anfang an kennt und begleitet hat.4. Der Finanzdienstleister als SchnittstelleDer Finanzdienstleister agiert als Schnittstelle zwischen dem Kunden und der Gesellschaft, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen und Fristen eingehalten werden. Durch die persönliche Betreuung werden potenzielle Probleme frühzeitig erkannt und proaktiv gelöst.Die vollständige Vertragsabwicklung liegt somit in den Händen des Finanzdienstleisters, der sich im Namen des Kunden um die Abwicklung von Schadensfällen kümmert und sich aktiv für seine Rechte einsetzt. Darüber hinaus ermöglicht die nahtlose Kommunikation eine sinnvolle Koordination zwischen den verschiedenen Aspekten der Finanzplanung.5. Exklusive ProdukteFinanzdienstleister haben oft Zugang zu speziellen Finanzprodukten, die auf den Vergleichsplattformen nicht verfügbar sind. Solche exklusiven Produkte können günstigere Konditionen bieten oder besser auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden abgestimmt sein. Durch ihre persönlichen Beziehungen zu den Anbietern können Finanzdienstleister zudem Verhandlungsspielräume nutzen, um die optimalen Bedingungen für ihre Kunden herauszuholen.6. Persönliche RisikoeinschätzungEin Finanzberater kann eine persönliche Analyse der Risikobereitschaft durchführen, die über die Einschätzung eines Algorithmus weit hinausgeht. Eine präzise Risikoeinschätzung hilft dabei, unerwartete finanzielle Verluste zu vermeiden und sorgt überdies für ein besseres Verständnis der Investitionen. Durch das persönliche Gespräch gewinnt der Finanzdienstleister tiefere Einblicke in die emotionalen und finanziellen Bedürfnisse seines Kunden und kann damit die Finanzstrategien an die spezifischen Ängste und Wünsche anpassen."Wichtig: Hier wurden die Vorteile eines guten und seriösen Finanzdienstleisters gegenüber einer Vergleichsplattform erläutert - die klar auf der Hand liegen. Dennoch ist die Wahl des richtigen Beraters und Dienstleisters entscheidend. Wir empfehlen, ausschließlich einen Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler, Immobilienmakler oder Berater zu wählen, der sich, sein Unternehmen und seine Arbeit öffentlich sichtbar macht und mit seiner Person in der Öffentlichkeit steht, sodass seine gute Arbeit und positive Kundenergebnisse nachvollziehbar sind", ergänzt Kevin Fiawoo von der Vertranium GmbH abschließend.Sind Sie überzeugt, dass Ihr Vertriebs- und/oder Finanzdienstleistungsunternehmen exzellente Arbeit leistet und möchten dies auch im Markt widerspiegeln? Streben Sie nach einem kontinuierlichen Zustrom von Neukunden und qualifizierten Bewerbungen und persönlichem Wachstum? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der Vertranium GmbH (https://vertranium.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Gespräch!Pressekontakt:Vertranium GmbHVertreten durch: Marcel Mankas & Kevin FiawooE-Mail: info@vertranium.deWebseite: https://vertranium.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Vertranium GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174522/5908987