MOULINS-SUR-TARDOIRE, Frankreich (ots/PRNewswire) -Elicit Plant, ein innovatives Agrarbiotech-Unternehmen, das sich auf Biolösungen für Flächenkulturen spezialisiert hat, hat 45 Millionen Euro zur Beschleunigung seiner globalen Expansion beschafft, da Landwirte weltweit mit zunehmenden klimatischen Herausforderungen konfrontiert sind. Die Investitionsrunde fand unter der Federführung von Carbyne und mit Beteiligung der bestehenden Investoren Sofinnova Partners, ECBF und BPI statt. Der primäre Nettoerlös für das Unternehmen soll die Vermarktung bestehender Produkte fördern und die weitere Entwicklung neuer Lösungen unterstützen. Ziel ist es, Landwirten weltweit wirksame Produkte zur Verfügung zu stellen, um die Folgen klimatischer Unwägbarkeiten zu mildern, die sich auf ihre Erträge und ihre Fähigkeit zur Ernährung der Bevölkerung auswirken.Agrarbiotech-Innovation als Antwort auf die KlimakriseAngesichts der zunehmenden Bedrohung der weltweiten landwirtschaftlichen Erträge durch häufige und extreme Klimaereignisse liefert Elicit Plant innovative Lösungen, die die einzigartigen Eigenschaften von Phytosterinen nutzen, um die Pflanzengesundheit angesichts von Umweltstress zu verbessern. Seit 2022 haben sich die Produkte von Elicit Plant in Frankreich und auf strategischen Märkten wie Brasilien und Osteuropa gut etabliert, wobei der Schwerpunkt auf Mais, Sonnenblumen, Getreide und Soja liegt. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen in den USA die Marktzulassung für die Einführung seines ersten kommerziellen Produkts für Mais.Die derzeitige Strategie des Unternehmens stützt sich auf drei Säulen:- Beschleunigung der kommerziellen Entwicklung in den Schlüsselmärkten Europa, Brasilien und den USA.- Ausbau strategischer Partnerschaften mit großen Anbietern von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, wie sie mit Bayer, BASF und Certis Belchim bereits initiiert wurden, um die Akzeptanz vor Ort sicherzustellen.- Förderung der Innovationsdynamik durch einen deutlichen F&E-Schwerpunkt, Erweiterung des Portfolios an biobasierten Phytosterolen für wichtige Nutzpflanzen, unterstützt durch strategische Forschungspartnerschaften.Engagierte Investoren unterstützen die globale AgrarwendeDie überzeichnete Investitionsrunde wurde angeführt von Carbyne Equity Partners, einer Private-Equity-Gesellschaft, die in wachsende europäische Unternehmen mit starken Marktpositionen und einem Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung in ihren Schlüsselsektoren investiert: Agrartechnologie, Gesundheitswesen und Ernährung. Außerdem haben die bestehenden Investoren Sofinnova Partners, European Circular Bioeconomy Fund (ECBF) und Bpifrance Investissement ihr Engagement bekräftigt."Wir glauben an die entscheidende Rolle von Biolösungen beim Übergang zu einer nachhaltigen Landwirtschaft. Das erfahrene Managementteam von Elicit Plant, das überragende Nutzenversprechen für Landwirte in wichtigen landwirtschaftlichen Produktionsregionen sowie die felderprobte Leistung der Produkte haben uns absolut überzeugt." - Marius Dantl für Carbyne Partners."Elicit Plant hat mit der Einführung seiner Produkte, die greifbare Ergebnisse liefern, seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Landwirtschaft zu verändern. Wir sind fest davon überzeugt, dass ihre innovative Vision und ihr Fachwissen die Zukunft der globalen Landwirtschaft weiter prägen werden." - Michael Krel für Sofinnova Partners."Diese Finanzierungsrunde ist eine Bestätigung für unseren Erfolg auf dem französischen, europäischen und brasilianischen Markt. Wir stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, Landwirte angesichts der zunehmenden Klimaauswirkungen mit bewährten Lösungen zu unterstützen. Die internationale Einführung unserer Produkte gewinnt an Dynamik, unterstützt von wichtigen Partnern wie Bayer und BASF. Unser Ziel ist es, unseren Marktanteil auf drei Kontinenten zu erhöhen und bis 2028 zu einem globalen Branchenführer zu werden ", fasst Jean-François Déchant, CEO von Elicit Plant, zusammen.