Hamburg (ots) -In der dunklen Jahreszeit erstrahlt das Zuhause vielerorts dank intelligenter Beleuchtung in stimmungsvollem Glanz. Da soll auch der Weihnachtsbaum ins smarte Lichtkonzept passen. COMPUTER BILD hat fünf smarte Lichterketten für den Tannenbaum getestet.Im Test dabei waren Markenprodukte von Philips Hue, Wiz, Twinkly, Nanoleaf und Govee. Dabei wurde überprüft, wie viele LEDs bunt oder festlich strahlen, ob sie auch für den Außeneinsatz taugen, welche Funktionen bequem per Handy-App oder Sprache steuerbar sind oder wie gut sich die Weihnachtsbeleuchtung ins Smart Home einbinden lässt.Der Testsieger "Festavia" von Philips Hue bot nach Meinung der Tester die schönsten Farbverläufe und Effekte. Die lassen sich per Fingertipp auswählen oder bequem auf einem Farbkreis erstellen. Die Auswahl reicht von fröhlich-bunt bis festlich-dezent - schickes Funkeln und Flackern der LED-Lichter inklusive.Neben dem Kaufpreis, der bei Philips Hue doppelt so hoch ausfällt wie beim Preis-Leistungs-Sieger von Twinkly, ist auch der Stromverbrauch der Beleuchtung entscheidend. Alle smarten Modelle verbrauchen mehr als einfache Baumkette aus dem Baumarkt, einige im Betrieb sogar mehr als 20 Watt. Das strapaziert die Stromrechnung.Fazit: Smarte Lichterketten rücken zur Weihnachtszeit den Tannenbaum ins rechte Licht. Am besten gelingt das mit dem Modell von Philips Hue, denn die Farbeffekte wirkten auf die Tester am stimmungsvollsten. Günstiger gibt es die festliche Lichterkette bei Wiz (nur für drinnen) oder Twinkly (zieht viel Strom aus der Steckdose).Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 24/2024, die ab 15. November 2024 im Handel verfügbar ist.