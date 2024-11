FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx nach Quartalszahlen von 80 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Wenzel attestierte dem Versicherungskonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes Gewinnwachstum in der Erstversicherung. Die Anhebung der Gewinnprognose für 2024 komme nicht überraschend, doch wahrscheinlich sei das neue Ziel noch konservativ formuliert. Als nächster Kurstreiber könne der Kapitalmarkttag im Dezember fungieren wegen mittelfristiger Ziele und der Dividendenpolitik./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 14:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 14:47 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000TLX1005