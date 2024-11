Disney verzeichnet im abgelaufenen Geschäftsjahr einen beachtlichen Erfolg. Der Unterhaltungsriese steigerte seinen Umsatz um drei Prozent auf 91,4 Milliarden Dollar, während sich der Überschuss auf knapp 5 Milliarden Dollar nahezu verdoppelte. Besonders erfreulich entwickelte sich das bereinigte Ergebnis je Aktie mit einem Anstieg um fast ein Drittel auf 4,97 Dollar. Kassenschlager wie "Inside Out 2" und "Deadpool & Wolverine" sowie das florierende Streaming-Geschäft trugen maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Die Sparte erzielte ihren zweiten Quartalsgewinn in Folge, was die Trendwende unter Konzernchef Robert Iger unterstreicht.

Ausblick und Aktienkurs

Für das neue Geschäftsjahr 2024/25 plant Disney ein weiteres Gewinnwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. In den darauffolgenden zwei Jahren wird sogar ein zweistelliges Wachstum angestrebt. Diese positiven Aussichten spiegeln sich im Aktienkurs wider, der vorbörslich um rund zehn Prozent auf etwa 113 Dollar anstieg. Zusätzlich kündigte das Unternehmen Aktienrückkäufe in Höhe von 3 Milliarden Dollar an, was das Vertrauen in die eigene Geschäftsentwicklung unterstreicht.

