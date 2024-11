Bonn (ots) -Mit einer Spitzenreichweite von 6,4 Prozent hat die Übertragung der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz und der anschließenden Debatte im Deutschen Bundestag phoenix am Mittwoch, 13. November, einen großen Publikumserfolg beschert. "Der überwältigende Zuspruch zeigt, dass phoenix gerade in diesen Zeiten der politischen Krisen gesucht und gefunden wird", sagte ARD-Programmgeschäftsführerin Eva Lindenau. "Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, sie bekommen bei phoenix ein Politikereignis in Echtzeit geboten, professionell analysiert und eingeordnet", so ZDF-Programmgeschäftsführerin Michaela Kolster.Der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF erreichte eine Tagesmarktquote von 1,7 Prozent.Auf seinen digitalen Ausspielwegen hatte phoenix über den Livestream und abrufbare Videos über 1,44 Millionen Zugriffe, davon mehr als 1 Million allein über den phoenix YouTube-Kanal.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5909035