© Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Die zweite Amtszeit des designierten Präsidenten Donald Trump könnte weitere Kursgewinne für Jack Dorseys Block bedeuten, so Analysten von Bernstein."Die Krypto-Komponente ist offensichtlich - Bitcoin macht rund 3 Prozent des Bruttogewinns aus und Block hat sich strategisch auf Bitcoin-Mining-Hardware und Self-Custody-Wallet konzentriert", schreibt Bernstein-Analystin Harshita Rawat in einer Notiz an Kunden. "Aber Block ist in letzter Zeit auch ins Visier der Regulierungsbehörden geraten, was seine Cash App und Afterpay-Geschäfte betrifft. Eine geringere aufsichtsrechtliche Kontrolle könnte auch bedeuten, dass Block sich auf mehr Cash-App-Produkte (z. B. bei der Kreditvergabe und im Handel) …