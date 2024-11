Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweiseBitte aktualisierten Programmtexte beachten:Samstag, 30. November 2024, 19.25 UhrMagic MovesModeration: Ehrlich BrothersDie Ehrlich Brothers begleiten zehn Kinder in einem einzigartigen Camp und gehen der Frage nach, ob Zaubertricks die motorischen Fähigkeiten von Kindern mit Hemiparese verbessern können.Die Kinder erwartet ein innovatives und altersgerechtes Training, begleitet vom LMU Klinikum München und einem spezialisierten Therapeuten-Team. Das vierteilige Social Factual ist eine emotionale Reise mit einem magischen Finale vor Familie und Freunden.In dieser Folge ziehen die Kinder zusammen mit ihren Therapeutinnen und Therapeuten auf eine Burg und lernen ihre ersten Tricks gemeinsam mit den Ehrlich Brothers. Ein Ausflug in eine Falknerei weckt in den Kindern ihren Mut. Beim heimeligen Kaminabend mit den Ehrlich Brothers wird es indessen emotional."Magic Moves" findet unter Einbeziehung von Experten und Expertinnen und Therapeuten und Therapeutinnen des Dr. von Haunerschen Kinderspitals und des integrierten sozialpädiatrischen Zentrums (iSPZ Hauner) am LMU Klinikum München, des Zentrums für Neuropädiatrie der Schönklinik Vogtareuth und des Kinderzentrums Maulbronn statt.Vier Folgen "Magic Moves" werden samstags um 19.25 Uhr ausgestrahlt.Samstag, 7. Dezember 2024, 19.25 UhrMagic MovesModeration: Ehrlich BrothersDie Ehrlich Brothers begleiten zehn Kinder in einem einzigartigen Camp und gehen der Frage nach, ob Zaubertricks die motorischen Fähigkeiten von Kindern mit Hemiparese verbessern können.Die Kinder erwartet ein innovatives und altersgerechtes Training, begleitet vom LMU Klinikum München und einem spezialisierten Therapeuten-Team. Das vierteilige Social Factual ist eine emotionale Reise mit einem magischen Finale vor Familie und Freunden.In dieser Folge bekommen die Kinder Besuch von Tänzerin Sophie Hauenherm, die mit ihnen ein wertvolles Training zum Thema Selbstbewusstsein macht.Während weiterhin an den Zaubertricks gefeilt wird, wachsen die Kinder über sich hinaus, und der Traum vom Fliegen wird für sie wahr.Samstag, 14. Dezember 2024, 19.25 UhrMagic MovesIn dieser Folge stärken die Kinder ihr Gemeinschaftsgefühl beim Quadball und werden dabei tatkräftig von Bürger Lars Dietrich motiviert.Für die Finalshow werden gemeinsam mit Kati K sowohl die Bühnenoutfits als auch das Bühnenbild gestaltet. Die Anspannung steigt, denn es bleiben nur noch wenige Tage bis zur großen Show.Samstag, 21. Dezember 2024, 19.25 UhrMagic MovesModeration: Ehrlich Brothers Das vierteilige Social Factual ist eine emotionale Reise mit einem magischen Finale vor Familie und Freunden.Die Generalprobe zeigt, wer bis zum großen Auftritt vor Freunden und Familien noch kräftig üben muss. Am letzten Abend auf der Burg bereiten die Kinder zusammen mit TV-Köchin Meta Hiltebrand ein magisches Dinner zu - mit vielen kleinen Zaubertricks. Und dann ist das große Show-Finale endlich gekommen.Letzte Folge des Social Factual "Magic Moves".