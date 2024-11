Die Marinomed Biotech AG hat nach eigenen Angaben vom Donnerstag die Zustimmung ihrer Gläubiger zum Sanierungsplan erhalten. Laut Beschluss der Versammlung vom 14. November 2024 am Landesgericht Korneuburg umfasse der Plan eine Rückzahlungsquote von 30 Prozent, zahlbar in Tranchen über zwei Jahre, davon 5 Prozent in bar, so das österreichische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...