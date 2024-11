Altasciences, seit über 30 Jahren ein zuverlässiger Forschungspartner in der Arzneimittelentwicklung, setzt sein Engagement für die Bereitstellung erstklassiger bioanalytischer Dienstleistungen fort. Dieses Kerngeschäft unterstützt sowohl präklinische als auch klinische Studien, die in den Einrichtungen von Altasciences durchgeführt werden, und bietet gleichzeitig eine umfassende eigenständige Lösung, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Durch die Bereitstellung hochwertiger, flexibler bioanalytischer Dienstleistungen setzt sich Altasciences weiterhin für die Förderung der Arzneimittelentwicklung und die Unterstützung von Kunden in jeder Phase der Forschung ein.

Seit drei Jahrzehnten ist Altasciences stolz darauf, seine Lösungen weiterzuentwickeln, um den Bedürfnissen von Pharma- und Biotechnologieunternehmen jeder Größe gerecht zu werden, einschließlich der Erweiterung ihrer Labore in Seattle, WA, Columbia, MO, und Laval, Québec. Ihre drei hochmodernen bioanalytischen Labore verfügen über spiegelbildliche Abläufe und einheitliche Protokolle, um die Konsistenz und Qualität über alle Kundenprojekte hinweg zu gewährleisten und unabhängig vom Standort zuverlässige, hochwertige Daten zu liefern. Dieses hohe Maß an Harmonisierung ermöglicht die nahtlose Übertragung und gemeinsame Nutzung von Methoden an den verschiedenen Laborstandorten und erlaubt so die effiziente Analyse von Hunderttausenden von Proben.

"Unser umfangreiches bioanalytisches Angebot ist darauf ausgelegt, sowohl eigenständige Projekte als auch die integrierten Lösungen von Altasciences für die Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Ob für präklinische oder klinische Studien wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Forschungsanforderungen. Bei Altasciences sind wir bestrebt, jede Phase der wissenschaftlichen Reise mit Präzision und Sorgfalt zu unterstützen", sagte Dr. Lynne Le Sauteur, Vice President of Laboratory Sciences bei Altasciences

Die bioanalytischen Dienstleistungen von Altasciences basieren auf einem umfassenden Spektrum an Fähigkeiten, die sowohl auf kleine als auch auf große Moleküle zugeschnitten sind. Zu den Kernangeboten gehören die Quantifizierung von Arzneimitteln, die Metaboliten- und Biomarker-Analyse sowie Immunogenitätstests, um ein Molekül von der Entdeckung bis zur Marktreife zu unterstützen und voranzutreiben.

Der bioanalytische Ansatz von Altasciences konzentriert sich auf drei Kernbereiche: Verständnis und Antizipation der Kundenbedürfnisse als Wissenschaftler, Entwicklung innovativer Lösungen und Förderung der Zusammenarbeit durch transparente Kommunikation. Dieser kundenorientierte Ansatz hat Altasciences dabei geholfen, dauerhafte Partnerschaften aufzubauen und Kunden bei der Einhaltung komplexer regulatorischer Standards zu unterstützen, ohne dabei die wissenschaftliche Genauigkeit zu vernachlässigen.

Um die bioanalytischen Dienstleistungen von Altasciences von der Entdeckung bis zur Phase IV zu bewerben, haben sie kürzlich die Videokampagne Unveiling the Invisible gestartet, die zeigt, wie ihre bioanalytischen Lösungen entscheidende Erkenntnisse liefern, die das Unsichtbare enthüllen und die Entwicklung innovativer Therapien vorantreiben.

Sehen Sie sich hier die faszinierende Videoserie an.

Über Altasciences

Altasciences ist ein Unternehmen, das integrierte Lösungen für die Arzneimittelentwicklung anbietet und pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für Präklinische und klinische Pharmakologie-Studien bietet, einschließlich Formulierung, Fertigung und analytische Dienstleistungen. Seit über 25 Jahren arbeitet Altasciences mit Sponsoren zusammen, um fundierte, schnellere und vollständigere Entscheidungen in der frühen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Komplettlösungen von Altasciences umfassen Präklinische Sicherheitstests, Klinische Pharmakologie und Konzeptnachweis, Bioanalyse, Programm-Management, medizinisches Schreiben, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle an die spezifischen Anforderungen der Sponsoren angepasst werden können. Altasciences hilft Sponsoren, bessere Medikamente schneller zu den Menschen zu bringen, die sie brauchen. Um mehr über Altasciences zu erfahren, besuchen Sie Altasciences.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241113820018/de/

Contacts:

Julie-Ann Cabana

Altasciences

jcabana@Altasciences.com