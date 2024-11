Die Deutsche Bank hat ihre Kapitalposition durch eine bedeutende Emission von zusätzlichem Kernkapital (AT1) erfolgreich ausgebaut. Das Finanzinstitut platzierte Kapitalinstrumente im Nennwert von 1,5 Milliarden Euro, die mit einem jährlichen Zinskupon von 7,375 Prozent bis zum 30. April 2032 ausgestattet sind. Diese strategische Maßnahme zielt darauf ab, die Tier 1-Verschuldungsquote zu verbessern und die Solvabilitätsanforderungen zu erfüllen. Die Papiere können ab dem 30. Oktober 2031 gekündigt werden, wobei der Zinssatz ab 2032 alle fünf Jahre neu festgesetzt wird.

Positive Marktreaktion und Zukunftsaussichten

Die Börse reagierte positiv auf diese Nachricht, was sich in einem Kursanstieg der Deutsche Bank-Aktie widerspiegelte. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier einen Zuwachs von 1,9 Prozent auf 15,87 Euro. Analysten prognostizieren für die Zukunft ein durchschnittliches Kursziel von 19,94 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Die jüngsten Quartalsergebnisse unterstreichen diese optimistische Einschätzung, mit einem Gewinn pro Aktie von 0,74 Euro und einem Umsatzplus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

