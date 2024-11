Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN: AED001801011) (Symbol: DEWA), der exklusive Strom- und Wasserversorger des Emirats Dubai, der an der Dubai Financial Market (DFM) notiert ist, meldete heute seine ersten konsolidierten 9-Monats-Finanzergebnisse für 2024 und verzeichnete einen kumulierten Umsatz von 23,5 Mrd. AED, ein EBITDA von 11,8 Mrd. AED und einen Nettogewinn nach Steuern von 5,5 Mrd. AED.

"Wir sind der Exzellenz und dem nachhaltigen Wachstum verpflichtet, geleitet von der visionären Führung Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, und den Richtlinien Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid id Al Maktoum, Kronprinz von Dubai, stellvertretender Premierminister und Verteidigungsminister, und Seine Hoheit Scheich Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, erster stellvertretender Herrscher von Dubai, stellvertretender Premierminister und Finanzminister der VAE. Das Umsatzwachstum von DEWA um 6,2 auf 23,5 Mrd. AED und der Anstieg des EBITDA um 4,7 auf 11,8 Mrd. AED in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 spiegeln das anhaltende Wachstum im Emirat Dubai und unser Engagement für operative Exzellenz, Innovation und Nachhaltigkeit wider. Wir tragen zu Dubais Vision einer nachhaltigen Zukunft bei, die mit der Dubai Clean Energy Strategy 2050 und der Net Zero Carbon Emissions Strategy 2050 in Einklang steht. DEWA wird weiterhin durch effiziente Betriebsabläufe, konstante Dividenden und die Unterstützung des Übergangs Dubais zu einer grünen Wirtschaft einen hohen Mehrwert für die Aktionäre schaffen", sagte Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, Geschäftsführer und CEO von DEWA

Der konsolidierte Umsatz von DEWA stieg im dritten Quartal 2024 um 4,75 auf 9,9 Mrd. AED. Das EBITDA von DEWA belief sich im dritten Quartal auf 5,1 Mrd. AED und der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit stieg um 34,20 auf 5,9 Mrd. AED. Der erste konsolidierte 9-Monats-Umsatz von DEWA stieg 2024 um 6,20 auf den Rekordwert von 23,5 Mrd. AED, was hauptsächlich auf die gestiegene Nachfrage nach Strom-, Wasser- und Kühlungsdienstleistungen zurückzuführen ist. Das konsolidierte 9-Monats-EBITDA von DEWA stieg um 4,71 auf 11,8 Mrd. AED.

