Das britische Modeunternehmen Burberry wurde nach den diesjährigen schlechten Zahlen von den Anlegern abgestraft und in den Keller geschickt. Jetzt regieren die Aktionäre positiv auf das Strategie-Update.Gestreift und in Kaschmir. Die britische Luxusmarke Burberry will wieder zurück zu seinen Wurzeln. Man wolle sich auf seine Kernprodukte Trenchcoats und Schals konzentrieren, weniger ehrgeizig bei den Preisen für Taschen und Schuhe sein, hieß es am Donnerstag von dem Unternehmen. Die Anleger honorierten dieses Stategie-Update und das veröffentlichte Zahlenwerk, und schickten die Aktie zweistellig gen Norden. Mit der neuen Strategie wolle man wieder Kunden zurückzugewinnen. Das Unternehmen …