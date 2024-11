Die Tesla-Aktie verzeichnete einen deutlichen Rückgang an der NASDAQ, wobei der Kurs um 2,0 Prozent auf 323,72 USD fiel. Trotz dieses Rückschlags hält CEO Elon Musk unbeirrt an seiner Vision von autonomen Robotaxis fest. Der Elektroautohersteller sieht sich jedoch mit erheblichen technologischen und regulatorischen Herausforderungen konfrontiert. Musks Nähe zum designierten US-Präsidenten könnte möglicherweise dazu beitragen, einige dieser Hürden zu überwinden, insbesondere im Hinblick auf einheitliche nationale Vorschriften für selbstfahrende Fahrzeuge.

Finanzielle Aussichten und Marktposition

Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 ein Ergebnis je Aktie von 2,42 USD. Das durchschnittliche Kursziel für Tesla liegt derzeit bei 218,88 USD, was deutlich unter dem aktuellen Handelsniveau liegt. Im vergangenen Quartal konnte das Unternehmen einen Umsatz von 25,18 Mrd. USD verzeichnen, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die nächsten Finanzergebnisse werden voraussichtlich am 22. Januar 2025 präsentiert.

