Klinische Forschung unterstützt Wirtschaftswachstum und Entwicklung und trägt gleichzeitig zu einem globalen Wandel bei

QPS Holdings, LLC gab heute die Gründung einer neuen Geschäftseinheit für Zelltherapie auf dem Campus in Springfield, QPS Missouri, bekannt. Der erste Erfolg der Einheit ist die Einrichtung eines neuen Zentrums für die Leukopak-Sammlung und die Verarbeitung von Blutprodukten. Diese Einrichtung wurde zur Deckung der exponentiell wachsenden Nachfrage nach Blutprodukten zur Unterstützung der Zell- und Gentherapie entwickelt. QPS ist eine Full-Service-Auftragsforschungsorganisation (Contract Research Organization, CRO), die sich der Unterstützung der Arzneimittelentwicklung von der Konzeption bis zur Markteinführung widmet. In dieser Einrichtung werden wichtige Rohstoffe für die Forschung und Entwicklung von Zelltherapien bereitgestellt, doch in Kürze sollen auch klinische und kommerzielle Zelltherapieunternehmen und Patienten unterstützt werden. Darüber hinaus wird diese neue Einrichtung die lokale Wirtschaft durch finanzielle Unterstützung für Blutspender fördern.

The new QPS Cell Therapy Unit in Springfield, Missouri is a Leukopak collection and blood product processing center designed to meet the exponentially growing demand for blood products to support cell and gene therapy work. (Photo: Business Wire)

Für den Ausbau der Einrichtung und zur Sicherstellung des Erfolgs dieses neuen Vorhabens hat QPS Tia Hexom, PhD, (Senior Director of Cell Therapy Services and Manufacturing) eingestellt. Hexom verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich der Zelltherapie und freut sich darauf, die Kapazitäten für Zelltherapie im Mittleren Westen der USA aufzubauen.

QPS Missouri ist eine Geschäftseinheit von QPS Holdings LLC, einem globalen Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO), das im Auftrag von Pharma- und Biotechnologieunternehmen Studien zur Entwicklung neuer und bestehender pharmazeutischer Produkte durchführt. In diesem neuen Spenden- und Verarbeitungszentrum für Leukopak- und Zelltherapieprodukte mit Sitz in der 2025 W. Sunshine Street in Springfield, Missouri, wird auch das neue, hochmoderne Screening- und Rekrutierungszentrum untergebracht sein, das im Juli 2022 eröffnet wurde. Studienteilnehmer und Blutspender erhalten für ihre Teilnahme an diesen klinischen Forschungsaktivitäten eine Aufwandsentschädigung. Von diesen Aufwandsentschädigungen profitieren die Studienteilnehmer und Spender, und somit auch die lokale Wirtschaft.

"Unsere Teilnehmer und Spender tragen maßgeblich zum Erfolg von QPS in Springfield, Missouri, bei und sie werden auch weiterhin einen Unterschied machen, indem sie die Forschung im Bereich der Arzneimittelentwicklung vorantreiben", erklärt Brendon Bourg, Vice President, Early Phase Clinical/Head of Administration QPS Missouri. "Wir (QPS) fühlen uns geehrt, dass wir die Möglichkeit und die Mittel haben, unserer lokalen Gemeinschaft diese Art von zusätzlichem Einkommen zu sichern und gleichzeitig unseren Pharma- und Biotech-Kunden einen wertvollen Service zu bieten."

QPS Missouri mit Sitz in Springfield führt seit über 30 Jahren klinische Forschungsstudien durch, an denen bisher über 50.000 Probanden teilgenommen haben. Neben den neuen Einrichtungen für Zelltherapie befinden sich auf dem Campus in Springfield außerdem fünf unabhängige Kliniken mit über 240 Betten, eine Apotheke mit einem Medikamentenlager, ein lokales und ein zentrales CAP/CLIA-Sicherheitslabor, ein Bereich für die Verarbeitung von Kits für klinische Studien und ein 232 Quadratmeter großer Unterdruckraum.

QPS war schon immer ein Vorreiter in der klinischen Forschung in allen Bereichen der pharmazeutischen und biotechnologischen Arzneimittelentwicklung. Seit der Gründung im Jahr 1994 in Springfield hat QPS Missouri mehr als 2.000 Phase-I-Studien nach FDA-Richtlinien durchgeführt und dabei über 50 Millionen US-Dollar an lokale Teilnehmer und Spender ausgezahlt.

ÜBER QPS HOLDINGS, LLC

QPS ist ein globales, GLP/GCP-konformes Full-Service-Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO), das Dienstleistungen im Bereich Forschung, Bioanalyse, präklinische und klinische Arzneimittelentwicklung auf höchstem Niveau anbietet. QPS hat sich seit 1995 von einem kleinen Bioanalyseunternehmen zu einer Full-Service-CRO mit über 1.100 Mitarbeitern in den USA, Europa und Asien entwickelt. Heute bietet QPS ein umfangreiches Angebot an pharmazeutischen Auftragsforschungs- und -entwicklungsdienstleistungen mit besonderer Expertise in den Bereichen Pharmakologie, DMPK, Toxikologie, Bioanalyse, translationale Medizin, Zelltherapieprodukte (wie Leukopaks und PBMCs), klinische Studien und klinische Forschungsdienstleistungen. QPS ist ein mehrfach ausgezeichnetes, führendes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Bioanalyse und klinischen Studien. Das Unternehmen ist bekannt für hohe Qualitätsstandards, technische Expertise, einen flexiblen Forschungsansatz, Kundenzufriedenheit, einsatzbereite Labore, klinische Einrichtungen der Phase I und klinische Forschungsdienstleistungen an mehreren Standorten. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Kapazitäten und Ressourcen ist QPS in der Lage, seinen Kunden höchste Qualität, fachkundige Leistung und zuverlässigen Service zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.qps.com oder schreiben Sie eine E-Mail an info@qps.com.

