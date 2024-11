Forbo Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

This E. Schneider stellt sich an der ordentlichen Generalversammlung vom 4. April 2025 nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat der Forbo Holding AG wird die Wahl von Bernhard Merki zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats vorschlagen. Bernhard Merki ist seit 5. April 2024 Mitglied des Verwaltungsrats der Forbo Holding AG. Baar, 14. November 2024 This E. Schneider wird sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen

This E. Schneider wird sich an der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2025 nicht mehr für die Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats zur Verfügung stellen. Er gehört dem Gremium seit 2004 an, bis Ende 2013 als Delegierter des Verwaltungsrats in seiner Funktion als CEO der Forbo-Gruppe. Von 2014 bis 2023 war er exekutiver Präsident des Verwaltungsrats der Forbo Holding AG. Seit April 2023 führt er das Unternehmen als VR-Präsident. This E. Schneider ist zudem Vorsitzender des Strategie- und Nachhaltigkeitsausschusses. Der Verwaltungsrat der Forbo Holding AG dankt This E. Schneider für sein langjähriges, erfolgreiches Engagement. Mit seinem strategischen Know-how, seinem tiefgreifenden Unternehmens- und Finanzwissen und seiner umfangreichen beruflichen Erfahrung hat er das Unternehmen Forbo während zwei Jahrzehnten massgeblich geprägt. Schon früh erkannte er die Bedeutung der unternehmerischen Nachhaltigkeit und verankerte sie als einer der Grundwerte von Forbo. Unter seiner Führung, zuerst als CEO der Forbo-Gruppe, anschliessend als Präsident des Verwaltungsrats, entwickelte der Konzern eine integrierte Unternehmensstrategie unter einer Marke Forbo, fokussierte die Geschäftsaktivitäten schrittweise auf zwei starke Standbeine - Forbo Flooring Systems und Forbo Movement Systems - und arrondierte das Portfolio mit gezielten Zukäufen. Der Verwaltungsrat ist This E. Schneider für sein wertvolles Engagement und für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu grösstem Dank verpflichtet. Für seine Zukunft wünscht er ihm alles Gute. Neuwahl des Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat der Forbo Holding AG wird im Rahmen der langfristigen Nachfolgeplanung der Generalversammlung vom 4. April 2025 die Wahl von Bernhard Merki als Präsidenten des Verwaltungsrats der Forbo Holding AG vorschlagen. Bernhard Merki, Schweizer Staatsbürger, ist seit 2019 selbständiger Unternehmer sowie professioneller und unabhängiger Verwaltungsrat mit Einsitz in verschiedenen national und international tätigen Unternehmungen. Unter anderem ist er Verwaltungsratspräsident der EMS-Chemie-Holding AG und der Georg Utz Holding AG. Bernhard Merki verfügt über eine langjährige und ausgeprägte Industrieerfahrung in den Forbo nahen Bereichen Logistik, Maschinenindustrie, Kunststoffverarbeitung sowie der Bauzulieferindustrie. Nach seinem Studium als Dipl. Ing. HTL an der HTL Brugg-Windisch war er von 1988 bis 2013 bei der Netstal-Gruppe, einem global führenden Hersteller von Spritzgiessmaschinen, in verschiedenen leitenden Managementfunktionen tätig, davon die letzten zehn Jahre als CEO. Von 2014 bis 2018 führte er als CEO die 4B, ein führendes Unternehmen für zukunftsweisende Fassaden und Fensterlösungen. MEDIENMITTEILUNG (PDF-FILE) Forbo ist ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Bändern für Antriebs- und Leichtfördertechnik. Die nachhaltige Produktion umweltfreundlicher Produkte ist schon lange fester Bestandteil der Strategie. Die Linoleumbodenbeläge von Forbo sind aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, biologisch abbaubar und CO 2 -negativ (Cradle-to-Gate) ohne Kompensation. Für die Herstellung heterogener Vinylbeläge verwendet Forbo phthalatfreie Weichmacher der neuesten Generation. Textile Bodenbeläge enthalten im Verhältnis zum Gesamtproduktgewicht bis zu 45% rezykliertes Material. Der BioBelt ist ein Transportband, das aus mindestens 20% erneuerbaren Rohmaterialien besteht. Das AmpMiser-Transportband ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 50%. Das Unternehmen beschäftigt rund 5 200 Mitarbeitende und verfügt über ein internationales Netz von 25 Standorten mit Produktion und Vertrieb, 6 Konfektionierungszentren sowie 47 reinen Vertriebsgesellschaften in insgesamt 39 Ländern weltweit. Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2023 betrug CHF 1 175,2 Mio. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Baar im Kanton Zug, Schweiz. Die Konzerngesellschaft Forbo Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorennummer 354151, ISIN CH0003541510, Bloomberg FORN SW, Reuters FORN.S). Kontaktperson:

