Die zweite Ausgabe der Internationalen Film Criticism Conference, die von der Saudi Film Commission vom 6. bis 10. November in Riad organisiert wurde, ging heute zu Ende. Die Konferenz verzeichnete eine große Beteiligung von Kulturinteressierten, Branchenexperten, Filmemachern und Kinobesuchern.

Unter dem Titel "Sound in Cinema" beleuchtete die Konferenz verschiedene Facetten des Kinos, wobei der Schwerpunkt auf der Wirkung des Tons auf das Filmerlebnis und seinem Einfluss auf die Filmindustrie lag. Zu den behandelten Themen gehörten Original-Soundtracks, Soundeffekte und Naturgeräusche. Mehr als 40 Redner aus 24 Ländern, darunter Kritiker, Filmemacher und Branchenexperten, bekundeten ihr großes Interesse an der Veranstaltung, da der Ton im Kino eine entscheidende Rolle spielt und für die Weiterentwicklung des Sektors und die Bereicherung zeitgenössischer Filmerlebnisse von großer Bedeutung ist.

Die Konferenz umfasste sechs Workshops, die von Branchenexperten geleitet wurden, sowie vier spezielle Workshops für Kinder, die darauf abzielten, ihr kritisches Denken und ihre Filmkompetenz zu fördern. Zusätzlich umfasste das Programm 13 Podiumsdiskussionen und 8 Vorführungen von besonderen Filmen aus aller Welt, gefolgt von kritischen Diskussionen.

Diese Konferenz ist Teil der Strategie der Saudi Film Commission zur Förderung der Filmindustrie, da diese als Ausdruck der Kultur und als Katalysator für kulturelles Engagement gilt. Die Konferenz unterstreicht auch das Engagement der Kommission, die Rolle des Kinos als Instrument für die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu stärken. Die Kommission strebt danach, ihre Ziele durch die Unterstützung talentierter Fachleute und die Förderung nationaler Kinoerfahrungen zu erreichen. Darüber hinaus spielt die Filmkritik eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der Kommission, da sie für die Gestaltung der Filmkultur für das Publikum und die Stärkung der beruflichen Fähigkeiten von Filmemachern von entscheidender Bedeutung ist.

Die Film Criticism-Konferenz war der Höhepunkt der diesjährigen Reihe von Filmkritik-Foren, zu denen auch zwei frühere Veranstaltungen in Hail am 27. September und in Al-Ahsa am 25. Oktober gehörten. Die Internationale Film Criticism Conference in Riad bildete den Abschluss der diesjährigen Veranstaltungsreihe und zog Teilnehmer aus dem gesamten Königreich und der ganzen Welt an.

