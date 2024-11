Die Curatis Holding (SIX:CURN) hat im Hinblick auf eine mögliche Zulassung von C-PTBE-01 in den USA eingehend geprüft, welcher regulatorische Weg eingeschlagen werden sollte. Die detaillierten Abklärungen in Zusammenarbeit mit einer renommierten US-amerikanischen Anwaltskanzlei und deren Regulierungsexperten haben gezeigt, dass C-PTBE-01 die Kriterien für einen Biologic License Application (BLA) erfüllt. Bei einer Zulassung in den USA würde dies zu einem Marktschutz von 12 Jahren führen, was deutlich länger ist als der 7-jährige Marktschutz im Rahmen des Orphan-Drug-Status. Damit würde sich der Marktschutz für C-PTBE-01 in den USA um 70 oder 5 Jahre verlängern.

Gemäß dem US Public Health Service Act ist der Status "Biologikum" für Peptide mit einer Länge von mehr als 40 Aminosäuren vorgesehen. Das Molekül C-PTBE-01 hat eine Länge von 41 Aminosäuren. Die Ausweisung von C-PTBE-01 als Orphan-Arzneimittel wird wie geplant weiterverfolgt.

Über C-PTBE-01

Curatis konzentriert seine Entwicklungsaktivitäten für C-PTBE-01 auf eine sehr seltene Gruppe aggressiver Hirntumore (Diffuse Midline Glioma, DMG). Diese Tumore betreffen hauptsächlich Kinder, wobei die meisten Fälle im Alter zwischen 5 und 9 Jahren diagnostiziert werden. In den USA wird jedes Jahr bei etwa 800 Patienten DMG diagnostiziert; in Europa liegt die Zahl in der gleichen Größenordnung, weshalb die Krankheit für regulatorische Zwecke als "seltene Krankheit" gilt.

Im Zusammenhang mit DMG kommt es regelmäßig zu indirekten Hirnschäden durch eine Ansammlung von extrazellulärer Flüssigkeit in der Umgebung des Tumors. Dieses peritumorale Hirnödem (PTBE) kann Symptome wie Kopfschmerzen, Erbrechen und neurologische Funktionsstörungen wie Lähmungen, Sprachstörungen, Sehstörungen und Veränderungen des mentalen Status verursachen und lebensbedrohlich sein.

Die derzeit übliche Behandlungsmethode für PTBE ist die Gabe von Kortikosteroiden. Kortikosteroide haben oft schwerwiegende Nebenwirkungen wie schwere Myopathien, Muskelschwund, abnorme Gewichtszunahme, Osteoporose, Gastritis, gastrointestinale Blutungen, Bluthochdruck und Persönlichkeitsveränderungen. Die ohnehin schon schwerwiegenden Nebenwirkungen sind bei Kindern noch ausgeprägter.

C-PTBE-01 hat in zwei klinischen Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien eine starke steroidsparende Wirkung gezeigt, die zu einer deutlichen Reduzierung oder einem vollständigen Ersatz der Kortikosteroide und damit zu einer Linderung der schweren Nebenwirkungen führen könnte, die mit der Einnahme von Steroiden bei Kindern verbunden sind.

Eine detaillierte Analyse von Curatis und seinen Produktkandidaten ist in einem Forschungsbericht unter https://ir.curatis.com/equity-research-reports verfügbar.

Über Curatis:

Die Curatis Holding AG ist ein börsennotiertes Unternehmen (CURN.SW), das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten für seltene und sehr seltene Krankheiten spezialisiert hat. Curatis verfügt über ein Vertriebsportfolio von mehr als 30 Medikamenten und eine Pipeline von Orphan-Arzneimitteln und Spezialprodukten, die ab 2025 einen bedeutenden Beitrag zum Cashflow leisten können. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.curatis.com.

Haftungsausschluss:

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen und alle hier angegebenen Links zu unserer Website sind nicht für die Nutzung in Ländern oder Gerichtsbarkeiten oder durch Personen bestimmt, in denen eine solche Nutzung einen Gesetzesverstoß darstellen würde.

Diese Medienmitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die auf unseren aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über uns und unsere Branche basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, jegliche Aussagen, die zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge vorhersagen, prognostizieren, anzeigen oder implizieren, und können die Wörter "kann", "wird", "sollte", "fortsetzen", "glauben", "antizipieren", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "projizieren", "planen", "wird wahrscheinlich fortgesetzt", "wird wahrscheinlich resultieren" oder Wörter oder Phrasen mit ähnlicher Bedeutung enthalten. Solche Aussagen sollten nicht überbewertet werden, da sie naturgemäß Risiken und Unsicherheiten beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche und technologische Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Curatis Group liegen und dazu führen können, dass das Geschäft, die Strategie oder die tatsächlichen Ergebnisse von Curatis erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen (oder von früheren Ergebnissen) abweichen. Für alle Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, verweisen wir auf unseren Kotierungsprospekt im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss vom April 2024. Die Curatis Group übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Umstände oder aus anderen Gründen. Es sollte ferner beachtet werden, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung ist.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Medienmitteilung ist weder ein Prospekt im Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt im Sinne anderer anwendbarer Gesetze.

Einige Finanzinformationen in dieser Medienmitteilung wurden gerundet, sodass die in dieser Medienmitteilung als Gesamtsummen angegebenen Zahlen geringfügig von der exakten arithmetischen Aggregation der vorangehenden Zahlen abweichen können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Kontakt für Medien:

Dr. Roland Rutschmann, CEO

Telefon: +41 61 927 8777

r.rutschmann@curatis.com

Kontakt für Investoren:

Thomas Bieri, Managing Partner Yuma Capital

Telefon: +41 44 575 20 01

thomas.bieri@yuma-capital.com