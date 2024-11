PolitiFi-Memecoin erlebt durch InfoFi-Konzept von Vitalik Buterin Renaissance

Nachdem es im Vorfeld der US-Wahl zu bedeutenden Kursanstiegen bei vielen PolitiFi-Memecoins gekommen ist, erfolgte am Tag der Entscheidung dann ein Sell-the-News-Event. Allerdings sollte dies noch nicht das Ende der PolitiFi-Memetoken gewesen sein. Denn unter anderem hat die Familie Trump ihre Anerkennung für diese Kryptowährungen ausgedrückt.

Zurückzuführen war dies unter anderem auf deren Unterstützung von Donald Trump durch AirDrops für den Wahlkampf und die Gerichtsverhandlungen sowie im Wahlkampf mit Ständen und mehr. Ebenso erwähnte einer seiner Söhne sogar in einem Krypto-X-Space, dass es bekannt sei, dass man einen Präsidenten ins Amt "memen" könne.

Einer der außergewöhnlichsten PolitiFi-Memecoins ist vermutlich FreeDum Fighters ($DUM), welcher mit seinem Presale mittlerweile mehr als 500.000 USD eingeworben hat. Damit soll das zuletzt von Vitalik Buterin in seinem Blogbeitrag hervorgehobene InfoFi-Konzept auf die nächste Stufe gebracht werden, wobei der Informationsgehalt optimiert wird.

Die Nutzer können dann die Ereignisse und Kampagnen verfolgen, während sie sich an hitzigen Debatten um die besten Argumente beteiligen, um attraktive Belohnungen zu verdienen.

Interesse an InfoFi nach Vitalik Buterins Vorbild nimmt zu und FreeDum Fighters bringt es auf die nächste Stufe

Auf Polymarket wurden in diesem Jahr neue Rekorde verzeichnet, wobei allein im Oktober ein Volumen von 2,5 Mrd. USD erreicht wurde. Ebenso stark hat sich auch das Angebot vergrößert, was das große Potenzial des von Vitalik Buterin hervorgehobenen InfoFi-Sektors bietet. FreeDum Fighters bringt das Konzept nun auf die nächste Stufe, wobei auch Flockerz das Konzept auf spannende Weise weiterentwickelt hat.

Auf FreeDum Fighters wird bisher das Duell von MAGATRON und Kamacop 9000 angeboten. Allerdings wurde auch schon darauf verwiesen, dass das Konzept auch noch auf andere Fragen ausgeweitet wird.

Im Vergleich zu Polymarket bietet es einen entscheidenden Vorteil. Denn wie Vitalik Buterin erkannte, liegt der Wert solcher InfoFi-Plattformen vor allem in der neutralen Informationsvermittlung, welche frei von Propaganda und Medien ist, die von Schlagzeilen leben.

Genau diesen Aspekt fördert FreeDum Fighters besser als Polymarket, da die Nutzer für ihre Beiträge Belohnungen in Kryptowährungen verdienen können. Auf diese Weise werden Anreize für Wissenschaftler, Journalisten und andere Experten gegeben, um sich aktiv an den Diskussionen zu beteiligen.

Somit können noch kontroversere und informativere Debatten erreicht werden. Mithilfe von Filter- und Analysefunktionen ließen sich diese sogar noch in Form des digitalen Goldes der Daten an entsprechende Entitäten verkaufen.

Im Gegensatz zu Polymarket bietet FreeDum Fighters jedoch einen eigenen Coin. Somit können auch Anleger von diesem neu entstehenden Markt und dessen großen Potenzial profitieren. Denn nicht selten konnten sich die von Vitalik Buterin gelobten Konzepte und Coins kurze Zeit danach im Vergleich zum Rest des Kryptomarktes überdurchschnittlich entwickeln.

Die Nutzer können über ihre Token ihre Stimme für einen bestimmten Ausgang einer Frage abgeben. Sollten sie die Informationen der Experten ausgewertet und somit eine richtige Prognose abgegeben haben, werden sie bei dem richtigen Ergebnis für ihre Mitarbeit mit einem AirDrop belohnt. Somit sollen möglichst veritable Informationen über Belohnungen erlangt werden.

PolitiFi-Memecoins steigen erneut

Obwohl der Kryptomarkt am heutigen Tage einen Verlust in Höhe von 6,5 % verzeichnet hat, konnten im Gegensatz dazu die PolitiFi-Memecoins ein durchschnittliches Plus in Höhe von 2,8 % verzeichnen und ihre Marktkapitalisierung auf 530,8 Mio. USD steigern.

Ebenso schoss ihr Handelsvolumen über die vergangenen Tage in die Höhe und erreichte heute wieder 1,48 Mrd. USD. Zu einigen der größten Gewinner gehörte Elawn Moosk, da nun auch Elon Musk offiziell von Trump in die US-Regierung aufgenommen wurde. Dementsprechend war eine politische Repräsentation im PolitiFi-Memecoin-Bereich nur eine Frage der Zeit - angesichts der mehr als 34.000 pro Tag neu entstehenden Memetoken.

Ebenfalls beliebt war heute Pepe ($TRUMP), der ein Tagesplus von 72,6 % erreicht hat. Aber auch Ruburt F. Kenidy Jr zählt mit 66,4 % zu den größten Gewinnern, da er sich im Zuge des Wahlkampfes dem Trump-Team angeschlossen hat.

Zurückzuführen sei dies laut ihm, um den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Laut dem deutschen Finanzautoren Ernst Wolf hätte er aber auch aufgrund einer großzügigen Spende von Timothy Mellon, dem Erben des Mellon-Bankenimperiums, in Höhe von 25 Mio. USD von seiner Kandidatur abgelassen.

FreeDum Fighters soll über die US-Wahl hinausgehen

Viele Investoren werden sich bei FreeDum Fighter vielleicht gefragt haben, welches Potenzial ein solcher PolitiFi-Memecoins noch nach der US-Wahl haben könnte und was eine Listung nach diesem Ereignis bringt.

Allerdings ist das Projekt wesentlich langfristiger ausgelegt und macht sich den neuen Trend von InfoFi auf intelligente Weise zu Nutze. Durch die Weiterentwicklung des Konzeptes auf die nächste Stufe, welche die informativen Aspekte von InfoFi stärker betont, sowie der Investitionsmöglichkeit für Investoren, um von diesem Boom zu profitieren, könnte er sich schon bald überdurchschnittlich entwickeln.

Schon jetzt gibt es die ersten Entwicklungsschritte auf der Website zu finden, wie neue Grafiken, die auf künftige Ankündigungen hindeuten. Somit könnte es sich um ein bisher unentdecktes Juwel für Investoren handeln. Auch der Krypto-Analyst ClayBro hat seinen 131.000 Abonnenten mitgeteilt, dass $DUM seiner Einschätzung nach einer der größten Gewinner sein könnte.

Neue Marketingaktion sorgt für attraktive Gewinne und Momentum

Das Team von FreeDum Fighters ist bemüht, Finanzmittel einzuwerben, um ihr Projekt auf die nächste Stufe zu bringen. Dafür hat es nun eine neue Marketingkampagne auf Gleam gestartet, bei welcher frühe Unterstützer durch ein paar einfache und schnelle Aufgaben in den sozialen Medien teilnehmen können.

Über diese Verlosung werden insgesamt 1.000 USD in fünf gleich großen Anteilen an die glücklichen Gewinner übermittelt, sodass jeder von ihnen 200 USD erhält. Weitere Details zur Teilnahme finden Sie im folgenden X-Beitrag oder auf der entsprechenden Kampagnen-Website.

Vermutlich gibt es derzeit kein besseres InfoFi-Investment, welches der Vision von Vitalik Buterin so hervorragend folgt und den informativen Charakter noch stärker betont. Bald könnte sich FreeDum Fighters noch weiter herumgesprochen haben, wobei das Verkaufstempo seit Buterins letztem Blogbeitrag sogar noch einmal gestiegen ist.

Noch können sich Interessierte die besonders guten Konditionen zu Beginn des Presales sichern. In der aktuellen Phase werden die $DUM-Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,00008 USD angeboten. Allerdings wird dieser bereits in weniger als zwei Tagen und 23 Stunden erneut erhöht, sofern nicht zuvor das nächste Finanzierungsziel erreicht wurde.

Interessierte können die $DUM-Token über die offizielle Website von FreeDum Fighters kaufen, nachdem sie eine digitale Geldbörse wie die vielfältige Best Wallet synchronisiert haben. Danach kann mit den Kryptowährungen $ETH, $BNB, $SOL, $USDT und $USDC gezahlt werden.

Sicherheitshalber lässt das Team von FreeDum Fighters die Smart Contracts des Projektes von unabhängigen Blockchain-Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof überprüfen, um somit schwerwiegende Gefahren für Investoren auszuschließen, Kapitalflüsse und den Kurs zu begünstigen sowie die Zukunft des Projektes nicht unnötig zu gefährden.

Über X und Telegram können Sie sich der wachsenden Gemeinschaft von FreeDum Fighters anschließen und brisante Informationen über kontroverse Themen sowie möglicherweise eine vollkommen neue Perspektive auf die Welt erhalten. Außerdem können Sie sich auf InfoFi-Mission begeben, um die Wahrheit unter all den Sensationen und der Propaganda zu finden und dafür belohnt zu werden.

