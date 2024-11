Cloud-native Organisationen erhalten einen vollständigen Überblick über jede Identität in der Cloud, abgesichert durch Zero Standing Privileges und mit Cloud-Geschwindigkeit

CyberArk (NASDAQ: CYBR), der Weltmarktführer im Bereich Identitätsschutz, hat heute eine hochkarätige Partnerschaft mit dem führenden Anbieter von Cloud-Sicherheit, Wiz, bekannt gegeben. Die beiden Unternehmen werden ihre Kräfte bündeln, um es Kunden zu ermöglichen, ihre Multi-Cloud-Sicherheitslage durch erstklassige Transparenz und Kontrolle über den privilegierten Zugriff von Menschen und Maschinen zu stärken, ohne dabei die Geschwindigkeit und den Umfang der Cloud-Entwicklung zu beeinträchtigen. Zentraler Bestandteil der Partnerschaft ist eine Integration zwischen der CyberArk Identity Security Platform und der Wiz Cloud Security Platform, auf die Kunden ab sofort zugreifen können.

Cloud-native Organisationen mit umfangreichen Multi-Cloud-Umgebungen stehen vor der Herausforderung, sich schnell verändernden neuen Umgebungen und exponentiell mehr Identitäten anpassen zu müssen. Dies führt dazu, dass herkömmliche Sicherheitsansätze an ihre Grenzen stoßen. Fehlende Transparenz und die Unfähigkeit, den privilegierten Zugriff zu verwalten, den sich Entwickler oft selbst gewähren, resultieren in einer höheren Anfälligkeit, größeren Risiken und Compliance-Problemen.

"Unternehmen wie Encova haben Tausende von Berechtigungen und Genehmigungen in ihren Cloud-Umgebungen. Die Sichtbarkeit der zahlreichen Berechtigungen und des Umfangs des privilegierten Zugriffs in diesen Umgebungen kann oft nur schwer gewährleistet werden. Dies führt nicht nur zu einem nicht quantifizierten Sicherheitsrisiko, sondern auch zu betrieblichen Ineffizienzen", so Tony DeAngelo, CISO bei Encova Insurance. "Die Integration von Wiz und CyberArk ist ein wichtiger Schritt. Sicherheitsteams bekommen dadurch einen Einblick in riskante Cloud-Zugriffe und können dieses Wissen nutzen, um die Identitätssicherheit für die oft stark privilegierten IT-, CloudOps-, Entwickler- und Maschinenidentitäten zu verbessern."

"Die Integration von Wiz und CyberArk ist ein Gamechanger für unsere Unternehmenskunden", so Hauke Moritz, Solution Manager für Cloud Security bei Computacenter, einem führenden unabhängigen Technologie- und Dienstleistungsanbieter. "Größere Unternehmen verwalten eine Vielzahl von Entwicklungsprojekten mit unzähligen Identitäten und Berechtigungen, die über hybride Cloud-Umgebungen verteilt sind. Eine transparente Übersicht über den Umfang des privilegierten Zugriffs, die unnötigen Berechtigungen und die Durchsetzung angemessener Sicherheitskontrollen sind entscheidend, um Risiken zu minimieren und Sicherheitsvorfälle zu verhindern. Unternehmen können die Risiken des Cloud-Zugriffs nun effektiv mindern und ihre Sicherheitsresilienz erhöhen und gleichzeitig von einem effizienteren Identitätsmanagement profitieren."

Durch die Kombination der Fähigkeiten von Wiz, toxische Kombinationen kritischer Risiken und Fehlkonfigurationen beim Cloud-Zugriff zu erkennen, mit den Fähigkeiten von CyberArk, Zero Standing Privileges zu implementieren, können Cloud-Sicherheitsteams das Risiko eines unbefugten Zugriffs nachweislich reduzieren und Audit- und Compliance-Anforderungen schnell erfüllen. Im Rahmen der Partnerschaft wird CyberArk Mitglied des Wiz Integration Network (WIN) und Wiz wird Mitglied der CyberArk C3 Alliance.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit CyberArk, um unsere Kunden bei der Sicherung von menschlichen und maschinellen Identitäten in der Cloud zu unterstützen", so Oron Noah, VP, Product Extensibility Partnerships bei Wiz. "Durch die Zusammenführung der Fähigkeit von Wiz, Cloud-Berechtigungen zu analysieren, mit der Fähigkeit von CyberArk, dynamische Berechtigungskontrollen für alle Identitäten durchzusetzen, können unsere Kunden ihre Cloud-Operationen skalieren und gleichzeitig sicherstellen, dass privilegierter Zugriff in ihren Multi-Cloud-Umgebungen identifiziert und vollständig kontrolliert wird."

"Die Cloud-Entwicklung trägt wesentlich dazu bei, dass täglich eine große Anzahl neuer menschlicher und maschineller Identitäten erstellt wird. Dies geschieht durch verschiedene Silos innerhalb der Organisation und mit unterschiedlichen oft nicht verwalteten Berechtigungen und Zugriffsebenen", so Clarence Hinton, Chief Strategy Officer bei CyberArk. "Damit Sicherheitsteams mit dieser Entwicklung Schritt halten können, müssen wir unseren Ansatz überdenken, wie diese Identitäten erkannt und gesichert werden, damit diese bedeutende Angriffsfläche verstanden wird und entsprechend gehandelt werden kann. CyberArk und Wiz bieten gemeinsam diese Transparenz und sichern jede Identität in der Cloud mit Zero Standing Privileges und in Cloud-Geschwindigkeit."

Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.cyberark.com/wiz

Über CyberArk

CyberArk (NASDAQ: CYBR) ist der Weltmarktführer im Bereich Identitätsschutz. Der Schwerpunkt von CyberArk liegt auf intelligenten Berechtigungskontrollen, und das Unternehmen bietet das umfassendste Sicherheitsangebot für jede Identität ob Mensch oder Maschine in Geschäftsanwendungen, dezentralen Belegschaften, hybriden Cloud-Umgebungen und während des gesamten DevOps-Lebenszyklus. Weltweit führende Unternehmen vertrauen bei der Sicherung ihrer wichtigsten Assets auf CyberArk. Weitere Informationen zu CyberArk finden Sie unter https://www.cyberark.com, lesen Sie die CyberArk-Blogs oder folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook oder YouTube

Copyright 2024 CyberArk Software. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Wiz

Wiz sichert alles, was Organisationen in der Cloud entwickeln und betreiben. Wiz wurde 2020 gegründet und ist das am schnellsten wachsende Softwareunternehmen der Welt. Wiz unterstützt Hunderte von Organisationen weltweit, darunter 45 Prozent der Fortune-100-Unternehmen, bei der schnellen Identifizierung und Beseitigung kritischer Risiken in Cloud-Umgebungen. Zu den Kunden von Wiz gehören unter anderem Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman Wakefield, DocuSign, Plaid und Agoda. Wiz wird von Andreessen Horowitz, Sequoia, Index Ventures, Lightspeed, Insight Partners, Cyberstarts, Thrive Capital, Greylock, Wellington, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks und Aglaé unterstützt. Besuchen Sie https://www.wiz.io für weitere Informationen.

