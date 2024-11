Neues Unternehmen stellt eine fortschrittliche Reihe von Datensicherheitsprodukten vor, um Datenbestände vor zunehmenden Cyber-Bedrohungen zu schützen

Die proprietäre Technologie wurde von Experten des Technology Innovation Institute in Abu Dhabi entwickelt

Der Kommerzialisierungsarm des Advanced Technology Research Council, VentureOne, hat heute auf der CyberQ in Abu Dhabi QuantumGate vorgestellt, ein neues Unternehmen, das eine Reihe fortschrittlicher Datensicherheitsprodukte zum Schutz der Datenbestände von Unternehmen im Quanten-Zeitalter anbietet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241112538662/de/

ATRC's VentureOne Launches QuantumGate to Secure Data for the Quantum Era at CyberQ (Photo: AETOSWire)

S.E. Faisal Al Bannai, Secretary General der ATRC, sagte: "Das Quantenzeitalter ist keine ferne Bedrohung es ist bereits da. Die Einführung von QuantumGate ist ein entscheidender Schritt, um unschätzbare Datenbestände vor den ständig zunehmenden Bedrohungen der Cybersicherheit zu schützen. Die souveränen Lösungen von QuantumGate werden dafür sorgen, dass die sensiblen Informationen unseres Landes und unserer Organisationen sicher bleiben."

"Kryptografische Algorithmen werden von nahezu allen Organisationen zur Verschlüsselung und zum Schutz von Daten verwendet", sagte Dr. Najwa Aaraj, CEO des Technology Innovation Institute. "Aber Fortschritte im Bereich Quantencomputer werden viele davon in nur fünf bis zehn Jahren überflüssig machen. Selbst mit den aktuellen Sicherheitsmaßnahmen können Kriminelle Unternehmensdaten sammeln und speichern, um sie später zu entschlüsseln, wenn Quantencomputer in größerem Umfang verfügbar sind. Das bedeutet, dass das Risiko unmittelbar bevorsteht die Daten der Organisation sind bereits gefährdet."

Die Datensicherheitsprodukte von QuantumGate basieren auf einer proprietären Technologie des Technology Innovation Institute, die es Organisationen ermöglicht, ihre Datenbestände vor aktuellen und neu auftretenden Bedrohungen zu schützen und gleichzeitig die Einhaltung der kommenden kryptografischen Vorschriften zu gewährleisten. Die Produktpalette umfasst Folgendes:

QSphere , das aus einem Post-Quanten-VPN und einer Post-Quanten-E-Mail-, Dateiordner- und Textverschlüsselungs- und -entschlüsselungsanwendung besteht.

, das aus einem Post-Quanten-VPN und einer Post-Quanten-E-Mail-, Dateiordner- und Textverschlüsselungs- und -entschlüsselungsanwendung besteht. Salina, ein Tool für das Identitäts- und Zugriffsmanagement, das die Authentifizierungsprozesse vereinfacht, indem es die Verwendung von Passwörtern überflüssig macht.

"Angesichts der jüngsten Fortschritte im Bereich Quantencomputer ist allen Sicherheitsexperten klar, dass die heutigen Kryptolösungen bald ernsthaft in Frage gestellt werden", sagte Reda Nidhakou, der amtierende CEO von VentureOne, der Muttergesellschaft von QuantumGate. "Um katastrophale Verluste zu vermeiden, ist es für sensible Unternehmen von entscheidender Bedeutung, jetzt auf Post-Quanten-Sicherheitssysteme umzusteigen. Unsere Aufgabe ist es, diesen Prozess durch belastbare, agile und hochmoderne Lösungen so reibungslos wie möglich zu gestalten."

Neben dem Angebot von Datensicherheitsprodukten wird QuantumGate Beratungsdienste anbieten, um Organisationen bei ihrem Übergang von der klassischen zur Post-Quanten-Kryptographie zu unterstützen und dabei eine minimale Unterbrechung des Betriebs zu gewährleisten.

QuantumGate ist das dritte von VentureOne gestartete Unternehmen. SteerAI, das autonome Mobilitätstechnologien entwickelt, wurde im Oktober 2024 gegründet. AI71, das Geschäftslösungen mithilfe der generativen KI-Modelle von Falcon erstellt, wurde 2023 eingeführt.

LinkedIn

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241112538662/de/

Contacts:

Menna Massoud

Menna.massoud@edelman.com