Bioptimus, ein führendes KI-Unternehmen, das das Grundlagenmodell für Biologie entwickelt, gibt hocherfreut die Ernennung von Mathilda Strom in die Position des Founding Chief Operating Officer bekannt. Mathilda kann auf eine umfangreiche Erfolgsbilanz beim Aufbau innovativer Unternehmen zurückblicken und hat sich einen Ruf als erfahrene Führungskraft im Bereich der effektiven globalen Skalierung von Organisationen erarbeitet.

Mathilda bringt mit ihrer fast 20-jährigen Erfahrung Unternehmergeist und strategische Visionen in Bioptimus ein. Zuletzt war sie als Chief Commercial Officer bei CarbonPool tätig, dem ersten Versicherungsunternehmen der Welt, das Schadensfälle in Form von Emissionsgutschriften und nicht in Form von Bargeld abwickelt.

Mathilda versteht sich darauf, transformative Unternehmen zu gründen. Sie war Mitbegründerin von BIMA, einem Unternehmen für Mikroversicherungen und digitale Gesundheitsdienste in Schwellenländern. Unter ihrer Führung expandierte BIMA in 23 Länder und ermöglichte es Millionen von Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen, mithilfe mobiler Technologie Zugang zu wichtigen Finanz- und Gesundheitsdiensten zu erhalten. Sie knüpfte während ihrer gesamten Amtszeit enge Partnerschaften mit bedeutenden globalen Akteuren wie Telefonica, Orange, Vodafone, Allianz und Prudential und untermauerte dadurch ihren Ruf als einflussreiche Führungspersönlichkeit in der Branche.

Sie sammelte nicht nur Erfahrung in der Geschäftsführung, sondern war auch im Vorstand von Organisationen wie dem Microinsurance Network und Azuri Technologies, einem Unternehmen für erneuerbare Energien, das daran arbeitet, Afrika mit Solarlösungen zu versorgen. Sie konnte sich einen Namen als eine der 50 wichtigsten Unternehmerinnen und als eine der 10 wichtigsten weiblichen Führungskräfte der Zukunft in Schweden machen.

Als neuer Chief Operating Officer von Bioptimus wird Mathilda Strom die strategischen Abläufe steuern, zum Wachstum der Organisation beitragen und die Mission des Unternehmens vorantreiben, Durchbrüche in der Biomedizin und darüber hinaus zu fördern. Dank ihrer nachweislichen Expertise im Aufbau wirkungsvoller, zweckorientierter Unternehmungen bringt sie alle Voraussetzungen mit, um Bioptimus durch die nächste Phase der Innovation und Expansion zu führen.

David Cahané, Co-Founder von Bioptimus, sagte: "Wir freuen uns sehr, Mathilda als Founding Chief Operating Officer bei Bioptimus begrüßen zu dürfen. Ihre zukunftsweisende Führungskompetenz und ihre Erfolgsbilanz bei der Skalierung wirkungsvoller Unternehmen stimmen perfekt mit unserer Mission überein, bahnbrechende Entdeckungen voranzutreiben und Innovationen in der Biomedizin und darüber hinaus zu beschleunigen. Mathildas Fachwissen und ihr Engagement für Innovation werden von unschätzbarem Wert beim Aufbau des Grundlagenmodells für Biologie sein, um das Potenzial generativer KI in diesem Bereich zu erschließen. Es ist großartig, sie an Bord zu haben, um die Zukunft unseres Unternehmens mitzugestalten."

