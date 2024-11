XRP News: +15 %! Bester Top 10 Coin - Bullenmarkt dank Gary Gensler?

Nach einer starken Handelswoche geben viele Kryptowährungen heute nach. Bitcoin rutscht wieder auf 88.000 US-Dollar, rund 5.000 US-Dollar unter dem Allzeithoch. Derweil kann XRP in den letzten 24 Stunden kräftig zulegen und über 15 Prozent steigen.

XRP notiert schon wieder bei 0,799 US-Dollar. Ergo wird eine Kursrallye auf 1 US-Dollar wahrscheinlicher. Als bester Top 10 Coin in den letzten 24 Stunden könnte Ripple weiter an Momentum aufbauen. Darauf deuten auch neue On-Chain-Daten hin, während Gerüchte um Gary Gensler den jüngsten Pump unterstützen.

XRP-Wale kaufen wieder ein: Bullische Ripple Prognose

Die folgende Metrik zeigt Wallets mit mindestens 1 Million XRP. Aktuell halten diese Wallets 45,61 Milliarden XRP, was den höchsten Stand seit Juni 2018 darstellt. Diese Zunahme deutet nach den Santiment-Analysten auf ein erhöhtes Vertrauen großer Investoren in XRP hin. In den letzten zwei Jahren haben Wale und Haie ihre XRP-Bestände um 3,44 Milliarden Tokens erhöht - eine Steigerung von 8,16 Prozent. Dieses Verhalten offenbart also eine starke Nachfrage. Für Trader brachte diese erhöhte Aktivität in den letzten sieben Tagen eine Rendite von rund 50 Prozent. Die Akkumulation der Großinvestoren treibt den Markt weiter an.

Wallets with at least 1M XRP now hold a combined 45.61B tokens, their highest amount held since June, 2018. In the past 2 years, whales & sharks have reversed course and accumulated 3.44B more XRP, a +8.16% increase. Traders have enjoyed a +40% return in the past 7 days. pic.twitter.com/nzYNU3CJyW - Santiment (@santimentfeed) November 14, 2024

Gary Gensler vor Rückzug? XRP-Community wird euphorisch

Das Verfahren von Ripple Labs gegen die SEC unter Vorsitz von Gary Gensler begann, als die SEC Ripple beschuldigte, XRP als nicht registriertes Wertpapier verkauft zu haben. Diese Klage schuf erhebliche rechtliche Unsicherheit für Ripple und die gesamte XRP-Community. Denn seitdem ist eben unklar, ob XRP als Wertpapier eingestuft wird. Der daraus resultierende rechtliche Druck belastete XRP stark und führte zu volatilen Schwankungen. Langfristig wertete XRP gegen viele andere Kryptowährungen ab.

Doch nun könnte unter der Trump-Administration eine positive Krypto-Regulierung folgen, die wiederum Klarheit für XRP bringt. Zugleich gibt es Anzeichen auf einen Rückzug von Gary Gensler - das Feindbild der XRP-Community.

JUST IN: $XRP rises to $0.80 as SEC Chair Gary Gensler hints at resignation. - Watcher.Guru (@WatcherGuru) November 14, 2024

Gary Gensler nutzte nun einen öffentlichen Auftritt, um eine Art Bilanz seiner Amtszeit zu ziehen. In seiner Rede verteidigte er den regulatorischen Kurs gegenüber der Krypto-Industrie und betonte die Priorität des Anlegerschutzes. Seit April 2021 leitet Gensler die SEC. Während Bitcoin seiner Meinung nach nicht als Wertpapier betrachtet wird, wies er erneut daraufhin, dass Tausende weiterer digitaler Vermögenswerte unter die SEC-Zuständigkeit fallen. Abschließend warnte er vor den Risiken mangelnder Regulierung. Die Rede klang jedoch nach einem Abschied. Der kommende US-Präsident Trump hatte bereits angekündigt, Gensler zu entlassen. Mit einem neuen SEC-Vorsitzenden wächst dann die Hoffnung auf eine für XRP klare und positive Regulierung.

BREAKING: @TheBitcoinConf trump says on day one in office he will fire Gary Gensler. The room jumps to standing ovation cheering.



Pushing to clear the way make bitcoin and crypto thrive. pic.twitter.com/cGRm0CI3Yw - KellyKellam (@Kellykellam) July 27, 2024

Ripple Alternative: Ist Flockerz der nächste 100x Meme-Coin?

Dennoch wird XRP häufig für seine zentrale Konzeption kritisiert. Einige Projekte im Kryptomarkt gehen genau einen gegenteiligen Weg - hier dreht sich alles um dezentrale Konzepte.

Flockerz ist ein neuer Meme-Coin. Dieser hat im November 2024 Aufmerksamkeit erregt und zieht Investoren an, die nach transparenten und dezentralen Projekten suchen. Mit seiner DAO "Flocktopia" setzt Flockerz gezielt auf die Partizipation der Community, was es von vielen bisherigen Meme-Coins abhebt. In einer Branche, die oft von zentralisierten Projekten dominiert wird, betont Flockerz seine dezentrale Struktur. Dadurch erhalten Token-Inhaber weitreichende Mitbestimmungsrechte und können aktiv an der Projektentwicklung mitwirken.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Flockerz verbindet sein Konzept mit den viralen Memes und einem innovativen "Vote-to-Earn"-Modell, das die Beteiligung der Community fördert. Token-Inhaber können durch Abstimmungen nicht nur ihre Stimme einbringen, sondern werden für ihre Aktivität auch in Form von FLOCK Tokens belohnt. Diese Struktur bietet Anreize für eine aktive Community-Beteiligung und unterscheidet Flockerz von anderen Projekten, bei denen die Interessen der Entwickler häufig im Vordergrund stehen. Mit dem Mechanismus "Vote-to-Earn" will Flockerz sicherstellen, dass engagierte Community-Mitglieder für ihre Teilnahme belohnt werden.

Ein Großteil des Token-Angebots ist folgerichtig für die Community-Anreize vorgesehen: 25 Prozent der Tokens werden als Belohnung für das Staking verteilt, um die langfristige Bindung der Nutzer zu fördern, und weitere 25 Prozent fließen in das "Vote-to-Earn"-System, das das demokratische Prinzip des Projekts unterstützt. Mit diesem dezentralen Ansatz soll die Kontrolle der Token-Inhaber über das Projekt gestärkt werden. Zudem sind 20 Prozent der Tokens für den Presale und die verbleibenden Mittel für Liquidität und Marketing reserviert.

Anleger, die in den Presale von Flockerz einsteigen möchten, haben aktuell noch eine günstige Chance. Der Preis wird das nächste Mal in rund 12 Stunden steigen. Wer FLOCK kaufen möchte, besucht die Website, verbindet das Wallet und tauscht dann ETH, USDT oder BNB gegen FLOCK. Ferner ist direkt im Anschluss das Staking möglich, für eine aktuelle Rendite von 1056 Prozent APY.

Direkt zum FLOCKERZ Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.