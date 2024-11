Während Pepe um 20 Prozent steigt, explodiert Pepe Unchained auf über 30 Mio. US-Dollar!

Am Kryptomarkt sind endlich wieder goldene Zeiten angebrochen. Alle Trader und Investoren, die in den vergangenen Monaten der Korrektur tapfer durchgehalten haben, werden jetzt mit hervorragenden Renditen belohnt. Neben dem Bitcoin, der eine geradezu phänomenale Rallye hingelegt hat, sind auch viele Meme-Coins geradezu explodiert. Und einer, der unter den explodierenden Meme-Coins eine bemerkenswerte Explosion erreicht hat, ist der drittgrößte Meme-Coin $PEPE. Und auch sein Nachfolger ist in den letzten Tagen explodiert.



($PEPE ist in den letzten 7 Tagen buchstäblich explodiert und um über 107 prozent angestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

Weshalb $PEPE gerade durch die Decke geht

Der rasante und beinahe kometenhafte Aufstieg von $PEPE kommt nicht von ungefähr. Es gibt einen fundamentalen Grund für die rasante Bewegung, was sie nachhaltig macht. Der Kursanstieg wurde gestern durch eine unglaubliche Nachricht ausgelöst. Sowohl die große Krypto-Börse Coinbase als auch der Online-Broker Robinhood haben nämlich angekündigt, $PEPE zukünftig zu listen. Für den Coin bedeutet das, dass das Handelsvolumen schon bald durch die Decke gehen und regelrecht explodieren könnte. Infolgedessen wird höchstwahrscheinlich auch der Kurs von $PEPE weiter explodieren.

Allein in den letzten beiden Tagen ist die Marktkapitalisierung auf über 9,29 Mrd. US-Dollar explodiert und damit auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Viele Anleger würden sich jetzt wohl wünschen, sie wären früher bei $PEPE eingestiegen. Dieser Zug ist zwar leider abgefahren, doch Anleger haben derzeit eine zweite Chance. Am Rande des Kryptomarktes macht sich nämlich der Nachfolger von $PEPE auf seinen Börsenstart bereit. Dieser nennt sich Pepe Unchained ($PEPU), legt gerade das erfolgreichste ICO im Jahre 2024 hin und ist erst heute auf über 30 Mio. US-Dollar explodiert.

Hier gehts zur Pepe Unchained Website.

Wird $PEPU den Erfolg von $PEPE wiederholen?

Pepe Unchained teilt sich mit $PEPE nicht nur denselben Namen bzw. dasselbe Meme, sondern er hat auch noch einige Vorteile gegenüber dem Vorgänger. Während $PEPE nämlich an die langsame und bei Transaktionen eher teure Ethereum-Blockchain angekettet ist, ist $PEPU absolut frei von diesen Fesseln. Die Entwickler haben für den Coin nämlich eine eigene, auf Ethereum basierende Layer 2 Blockchain entwickelt.

Damit ist $PEPU der erste Meme-Coin mit eigener Layer-2-Lösung. Diese ist in etwa 100x schneller und bei Transaktionen deutlich günstiger als die Ethereum-Blockchain. Mit dieser effizienten und neuen Layer-2 könnte $PEPU nicht nur ebenfalls ein explodierendes Handelsvolumen erreichen, sondern die Vorteile gehen noch deutlich weiter.

Wenn neue Coins auf den Markt kommen, benötigen die Entwickler vorab eine Blockchain, auf der die Projekte starten. In vielen Fällen ist das die Chain von Ethereum oder die von Solana. Da die Layer 2 aber deutlich günstiger und schneller als Ethereum ist, könnte sie auch bald für viele Token und dApps genutzt werden und auch viele Trader anzihen. Für $PEPU würde das bedeuten, dass um das Projekt ein ganzes Ökosystem entsteht.

Damit würde Pepe Unchained sogar schlagartig berühmt in der globalen Krypto-Szene werden. Anleger, die bereits im ICO investiert haben, könnten dann extrem hohe Gewinne erzielen. Allerdings sollten sich Interessenten beeilen, wenn sie zu diesen möglichen Gewinnern gehören möchten. Denn schon in 28 Tagen endet der Presale von $PEPU und damit die letzte Chance, für ein Investment in $PEPU zum günstigsten Fixpreis. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Kurs danach nie mehr so tief ist wie heute.

Sei dabei, wenn $PEPU an die Börse geht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.