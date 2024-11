Als spektakulären Erfolg für die öffentliche Gesundheit hat Schweden bekannt gegeben, dass das Land nahezu rauchfrei geworden ist. Die Raucherprävalenz in der schwedischen Bevölkerung ist auf 5,3 Prozent gesunken. Noch beeindruckender ist der Anteil von 4,5 Prozent der Bürgerinnen und Bürger Schwedens, die ihr Leben lang gesundheitspolitische Maßnahmen erfahren haben ein Prozentsatz, der die Ziele der Europäischen Union bei Weitem übertrifft.

Ein neuer Report von We Are Innovation beleuchtet die Gründe für den schwedischen Erfolg: ein einzigartiger "Triple-A"-Ansatz (Accessibility, Acceptability, Affordability), der Zugänglichkeit, Akzeptanz und Erschwinglichkeit innovativer Nikotinalternativen verbessert. Der Analyse zufolge liegt die Raucherquote unter europäischen Migranten in Schweden bei nur 7,8 Prozent, verglichen mit 24 Prozent in ihren Heimatländern. Dies unterstreicht die Effektivität der schwedischen Gesundheitspolitik über kulturelle Grenzen hinweg.

"Im Mittelpunkt des schwedischen Erfolgsmodells steht die Idee, wie Gesellschaften den Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit durch Innovation begegnen können", so Federico N. Fernández, CEO bei We Are Innovation. "Der dramatische Rückgang der Raucherquoten insbesondere in der Bevölkerungsgruppe europäischer Migranten macht deutlich, dass eine Kombination aus intelligenten Vorschriften und Wahlmöglichkeiten für Konsumenten Ziele erreichen kann, die früher als unerreichbar galten."

Der schwedische Erfolg zeigt sich in Form eines bemerkenswerten Rückgangs der Raucherquote um 65 Prozent von 2008 bis 2024, während der europäische Durchschnitt bei 24 Prozent verharrt. Damit weist Schweden die niedrigsten Tabakkonsumraten in der EU auf und zählt zu den drei Ländern mit der europaweit niedrigsten Sterblichkeit durch Lungenkrebs.

Aus geschlechtsspezifischen Daten geht hervor, dass 75 Prozent der männlichen Ex-Raucher Snus als primäre Alternative wählten und über 50 Prozent der weiblichen Ex-Raucher Nikotinbeutel bevorzugten. Diese Daten zeigen, wie wichtig ein vielfältiges Angebot rauchfreier Optionen ist.

Die positiven Auswirkungen der schwedischen Gesundheitspolitik werden besonders bei europäischen Migranten deutlich, die mit einer dreimal so hohen Wahrscheinlichkeit rauchen würden, wenn sie in ihren Heimatländern geblieben wären. Dieser bemerkenswerte Unterschied bestätigt die Effektivität des schwedischen Konzepts für innovative Maßnahmen und Gesundheitsinitiativen im Bereich des Tabakkonsums.

ÜBER WE ARE INNOVATION

We Are Innovation ist ein dynamisches Netzwerk von Einzelpersonen und Institutionen, die vom Potenzial der Innovation überzeugt sind, den Fortschritt voranzutreiben und die drängendsten Probleme der Welt zu lösen. Mit über 45 Thinktanks, Stiftungen und NGOs weltweit repräsentiert We Are Innovation die vielfältigen Stimmen einer globalen Zivilgesellschaft, die sich für die Förderung von menschlicher Kreativität, die Einführung neuer Technologien und die Unterstützung innovativer Lösungen einsetzt. Durch einen kollaborativen Ansatz und unser überragendes Know-how beschleunigen wir den globalen Wandel. Um mehr über unsere Arbeit zu erfahren, besuchen Sie uns unter https://weareinnovation.global/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241114797654/de/

Contacts:

info@somosinnovacion.lat

+447460970216