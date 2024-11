Keturah, das revolutionäre globale Luxus-Immobilien- und Hotelkonzept für Wohlbefinden, hat mit dem Abschluss der Verbau-, Pfahl-, Aushub- und Infrastrukturarbeiten bei den Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, wichtige Meilensteine beim Bau bekannt gegeben. Der Hauptauftragnehmer des Projekts, CECEP Techand Middle East, hat mit dem Bau des 2,8 Milliarden AED teuren Projekts begonnen, das bis zum vierten Quartal 2027 fertiggestellt sein soll.

The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside at the Keturah Resort (Photo: AETOSWire)

Die Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, befinden sich im Keturah Resort, dem ersten vollständig wellnesszertifizierten Resort in der MENA-Region, und umfassen 200 Residenzen in sieben Gebäuden und 12 Villen, die jeweils über einen exklusiven Yachtanlegeplatz für die Bewohner verfügen. Die Hauseigentümer profitieren von einer beeindruckenden Auswahl an erstklassigen Einrichtungen, darunter ein Wellnesscenter, ein Clubhaus mit einem privaten Club nur für Mitglieder, ein Damenclub, ein Kinderclub, gehobene Restaurants und Restaurants mit Michelin-Sternen, eine 550 Meter lange Promenade, nachhaltige und auf Bio ausgerichtete Einzelhandelsflächen, ein privater Parkplatz mit Parkservice rund um die Uhr und eine bewachte Wohnanlage mit einzigartigem Blick auf das Naturschutzgebiet und den Burj Khalifa.

In seinen Kommentaren sagte Mo Moghrabi, Chief Development Officer bei Keturah: "Wir freuen uns über diese Meilensteine im Bau und den Beginn der Arbeiten an dem Projekt durch CECEP. Das Projekt spiegelt die Bemühungen von Keturah wider, in ganz Dubai einen umfassenden Wellness- und Luxus-Lifestyle zu bieten, indem es einen umfassenden Ansatz verfolgt und in den Residences erstklassige Annehmlichkeiten bietet, um der weltweiten Attraktivität von Premium-Immobilien im gesamten Emirat gerecht zu werden."

Jaidev Menezes, Regional Vice President Mixed-Use Development, EMEA bei Marriott International, sagte: "Wir freuen uns über diesen bedeutenden Meilenstein, der uns dem Ziel näherbringt, zukünftigen Eigentümern der The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, einen außergewöhnlichen Lebensstil zu bieten, der durch den legendären, vorausschauenden Service der Marke The Ritz-Carlton geprägt ist."

Jede Residenz entspricht den WELL-Zertifizierungsstandards und wird durch luxuriöse Freizeitbereiche sowie exklusive Spa- und Wellnesseinrichtungen ergänzt, die alle die WELL-Gesundheits- und Sicherheitsbewertung erfüllen. Das Projekt befindet sich am Dubai Creek mit Blick auf Dubais Naturschutzgebiet in Ras Al Khor und bietet eine gute Anbindung an die Innenstadt von Dubai.

Rechtlicher Hinweis

Die Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, werden nicht von der Ritz-Carlton Hotel Company, LLC oder ihren Tochtergesellschaften ("Ritz-Carlton") entwickelt, verkauft oder gehören ihnen. MAG of Life FZ-LLC verwendet die Marken von The Ritz-Carlton im Rahmen einer Lizenz von Ritz-Carlton, das die Richtigkeit der hierin gemachten Aussagen oder Darstellungen nicht bestätigt hat.

