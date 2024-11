Andersen Global stärkt seine Plattform in Neuseeland durch eine Kooperationsvereinbarung mit Three Sixty Capital Partners, einer strategischen M&A-Beratungsfirma mit Sitz in Auckland.

Das 2012 gegründete Unternehmen Three Sixty Capital Partners ist ein vertrauenswürdiger Marktführer für Unternehmensverkäufe und -akquisitionen für mittelständische Unternehmen in Neuseeland und Australien, der sich auf Fusionen, Übernahmen und Kapitalbeschaffung für mittelständische Unternehmen in Neuseeland und Australasien spezialisiert hat. Die vier Partner der Kanzlei Greg Young, Richard Wood, Peter Jeffs und Mark Smitheram bringen umfassende praktische Erfahrung und tiefgreifende Branchenkenntnisse in einen vielfältigen Kundenstamm ein, zu dem Private-Equity-Firmen, Steuerberater, Juristen und mittelständische Unternehmen gehören. Die Branchenexpertise des Unternehmens umfasst FMCG, Technologie, Infrastruktur und Logistik.

"Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global wird Unternehmen, die spezialisierte M&A-Dienstleistungen in Neuseeland und Australien suchen, einen Mehrwert bieten", sagte Greg Young, Mitbegründer und Partner von Three Sixty Capital Partners. "Wir können nun Zugang zu einer globalen Plattform bieten und gleichzeitig den persönlichen, kundenorientierten Ansatz beibehalten, der unser Unternehmen auszeichnet. Unsere Kunden profitieren bereits von den Vorteilen dieser Zusammenarbeit, da die integrierten Serviceangebote nun Neuseeland und Australien umfassen."

Mark L. Vorsatz, Chairman und CEO von Andersen Global, fügte hinzu: "Die Erfahrung und der Ruf von Three Sixty Capital Partners im Bereich Fusionen und Übernahmen ergänzen unser Dienstleistungsangebot in Neuseeland und darüber hinaus in hohem Maße. Die Erweiterung unseres Teams ermöglicht es uns, unsere Kunden nahtlos und ganzheitlich zu betreuen, während wir unsere Kapazitäten in der Region Asien-Pazifik weiter ausbauen."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 17.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 475 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

