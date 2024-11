Emittent / Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Ausschüttungen/Produkteinführung

Trade Republic hat seit Einführung der Zinsen Anfang 2023 mehr als 1 Milliarde Euro an Zinsen an seine Kunden weitergegeben.

Mit dem Erreichen dieses Meilensteins startet Trade Republic damit, die Girokontofunktion sukzessive auszurollen: Kunden können damit Geld überweisen, Rechnungen bezahlen und ihr Gehalt empfangen und profitieren dabei weiterhin vom vollen EZB-Einlagenzins von aktuell 3,25 Prozent pro Jahr - ohne Obergrenze.

Trade Republic setzt neuen Maßstab im Bankensektor und gibt den vollen EZB-Zinssatz direkt an seine Kunden weiter.

In weniger als 2 Jahren hat Trade Republic somit über 1 Milliarde Euro an Zinsen direkt an seine Kunden ausgezahlt.

Berlin, 15. November 2024. Trade Republic, Europas größte Sparplattform, hat den nächsten Meilenstein erreicht: Seit der Einführung des Zinsangebots im Januar 2023 hat die Bank bereits über 1 Milliarde Euro an Kunden in ganz Europa ausgezahlt. Mit der Weitergabe des vollen EZB-Zinssatzes, ohne Obergrenze, setzt Trade Republic einen neuen Maßstab im Bankensektor. Dem durchschnittlichen europäischen Haushalt entgehen nach aktuellen Zahlen der Europäischen Zentralbank über 700 Euro pro Jahr, wenn er keine oder nicht genug Zinsen auf sein Geld erhält. Um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen, startet Trade Republic jetzt mit dem sukzessiven Ausrollen des Girokontos, das es ermöglicht, Geld zu senden, Rechnungen zu bezahlen, Zahlungen zu empfangen und weiterhin vom hohen Zinsumfeld mit aktuell 3,25 Prozent Zinsen pro Jahr zu profitieren. "Es ist eine weit verbreitete Überzeugung, dass Banken in erster Linie ihre eigenen Interessen verfolgen und dabei den Kunden vernachlässigen. Mit Trade Republic streben wir danach, das zu ändern und das fairste, transparenteste und beste Produkt für unsere Kunden anzubieten. Deshalb geben wir den vollen EZB-Zinssatz an unsere Kunden weiter, ohne Obergrenze und ohne zeitliche Beschränkung, während alle anderen Banken eine Marge für sich beanspruchen und bei ihren Zins-Angeboten versteckte Bedingungen einbauen", sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. "Wir bieten das attraktivste Angebot in Europa. Ein kostenloses Girokonto, 1 Prozent Saveback auf alle Kartenzahlungen mit unserer kostenlosen Trade Republic Karte, kostenlose ETF-Sparpläne und 3,25 Prozent Zinsen pro Jahr auf das Barguthaben - monatlich ausgezahlt." Laut den jüngsten Erhebungen der Europäischen Zentralbank erhält ein europäischer Haushalt im Durchschnitt nur 0,37 Prozent Zinsen pro Jahr. Gleichzeitig halten die 200 Millionen europäischen Haushalte rund 5 Billionen Euro an Tagesgeldeinlagen auf ihren Konten. Somit erhält ein durchschnittlicher Haushalt in Europa jährlich rund 93 Euro Zinsen auf seine Ersparnisse und verzichtet - anders als Kunden von Trade Republic - auf über 700 Euro pro Jahr, weil er nicht den vollen EZB-Zinssatz erhält. In den letzten Jahren hat sich Trade Republic von einer Brokerage-Plattform zu einer umfassenden Sparplattform mit Vollbanklizenz entwickelt. Nun schließt das Angebot neben einer eigenen Karte mit 1 Prozent Saveback auf alle Kartenzahlungen auch noch ein Girokonto mit ein, welches es den Menschen ermöglicht, weiterhin einfach und bequem von den hohen EZB-Zinsen zu profitieren. Mit der Verknüpfung der klassischen Bankfunktionen mit der effizientesten Art des Sparens und Anlegens unterstreicht Trade Republic seinen Anspruch, ein Innovationstreiber und Technologieführer im Finanzsektor in Europa zu sein.



Weitere Informationen und Pressematerial finden Sie hier:

Website I FAQ I Instagram I X I LinkedIn I TikTok

Für weitere Fragen, melden Sie sich bei uns:



Bettina Fries

presse@traderepublic.com

Über Trade Republic

Trade Republic hat die Mission, Millionen von Europäern mit einem sicheren, einfachen und kostenlosen Zugang zu den Kapitalmärkten den privaten Vermögensaufbau und die Altersvorsorge zu erleichtern. Mit Kunden in 17 europäischen Ländern und einem verwalteten Vermögen von vielen Milliarden ist Trade Republic für viele Europäer bereits die HomeScreen-App für die Verwaltung ihres Vermögens. Trade Republic bietet Investitionen in Sparpläne, Bruchteil Handel von Aktien, ETFs, Anleihen sowie Derivate und Kryptowährungen und seit Januar 2024 die Trade Republic Karte mit 1 Prozent Saveback Prämie. Trade Republic ist eine Vollbank und wird von der Bundesbank und BaFin überwacht. Europas größter Broker und führende Sparplattform hat Wachstumskapital von weltweit führenden Investoren wie Accel, Peter Thiels Founders Fund, Ontario Teachers', Sequoia und TCV erhalten. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet.



