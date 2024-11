Die Deutsche Telekom verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen beeindruckenden Erfolg an der Börse. Der Aktienkurs erreichte mit 28,87 Euro den höchsten Stand seit 23 Jahren und legte um 3,7 Prozent zu. Dieser Aufschwung basiert auf hervorragenden Quartalsergebnissen: Der Konzernumsatz stieg um 3,6 Prozent auf 28,5 Milliarden Euro, während das bereinigte EBITDA AL um 6,4 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro anwuchs. Besonders das florierende US-Geschäft trug maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Als Reaktion auf die positive Entwicklung hob die Telekom ihre Jahresprognose für das bereinigte EBITDA AL auf 43,0 Milliarden Euro an.

Aktionäre profitieren von Unternehmenserfolg

Die erfreuliche Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in der Dividendenpolitik wider. Die Deutsche Telekom plant, die Dividende auf 0,90 Euro je Aktie zu erhöhen. Zusätzlich kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 2 Milliarden Euro an. Diese Maßnahmen unterstreichen das Vertrauen des Managements in die zukünftige Wachstumsdynamik und die Absicht, Aktionäre am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen. Analysten zeigen sich optimistisch und prognostizieren für 2024 einen Gewinn pro Aktie von 1,79 Euro, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 34,21 Euro.

