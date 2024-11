Die Baywa AG, ein traditionsreiches Unternehmen mit über 100-jähriger Geschichte, steht vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnete der Konzern einen Nettoverlust von nahezu 641 Millionen Euro, was mehr als das Sechsfache des Verlusts im gesamten Vorjahr darstellt. Der Umsatz sank um etwa 12 Prozent auf 16 Milliarden Euro, während das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von einem positiven Wert im Vorjahreszeitraum auf minus 78 Millionen Euro einbrach. Diese Entwicklung wird hauptsächlich auf Einbußen im Geschäft mit erneuerbaren Energien zurückgeführt.

Sanierungsplan und Bafin-Überprüfung

Die Unternehmensführung arbeitet an einem Sanierungsplan, der bis 2027 umgesetzt werden soll. Ein Gutachten, dessen endgültige Fassung im Dezember erwartet wird, soll die Grundlage für umfangreiche Sparmaßnahmen und mögliche Verkäufe einzelner Geschäftsbereiche bilden. Zusätzlich zu den internen Herausforderungen hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Überprüfung des Jahresabschlusses 2023 angekündigt. Dies geschieht vor dem Hintergrund möglicher Ungenauigkeiten in der Darstellung finanzieller Risiken. Die Aktie des Unternehmens hat in den letzten zwölf Monaten erheblich an Wert verloren, was die Dringlichkeit einer erfolgreichen Sanierung unterstreicht.

