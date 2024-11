DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Konjunkturdaten aus China und Japan im Fokus

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Freitag mehrheitlich mit Gewinnen. Von der Wall Street kamen negative Vorgaben, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung der Fed im Dezember einen Dämpfer verpasst hat. Nach Aussage Powells kann sich die Fed angesichts der Anzeichen für eine robuste US-Konjunktur Zeit nehmen, über das weitere Tempo ihrer Zinssenkungen zu entscheiden. Daneben müssen die Anleger eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus China und Japan verarbeiten.

Die in China veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeigen ein durchwachsenes Bild, was darauf hindeutet, dass die von Peking bisher aufgelegten Stimulierungsmaßnahmen wohl noch nicht ausreichend wirken. Wie das nationale Statistikamt mitteilte, ist die Industrieproduktion im Oktober um 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen, nach 5,4 Prozent im September. Ökonomen hatten indessen ein Wachstum von 5,6 Prozent prognostiziert. Die Anlageinvestitionen stiegen in den ersten zehn Monaten des Jahres im Vorjahresvergleich um 3,4 Prozent. Ökonomen hatten hier 3,5 Prozent erwartet. Auch die zuvor veröffentlichten Daten zu den Immobilienpreisen waren schwach.

Ein Lichtblick gab es bei den Einzelhandelsumsätzen. Diese stiegen im Oktober im Jahresvergleich um 4,8 Prozent. Im September hatte der Anstieg noch bei 3,2 Prozent gelegen, während Ökonomen nur ein Wachstum von 3,7 Prozent erwartet hatten.

Nach deutlichen Vortagesabgaben steigt an den chinesischen Börsen der Hang-Seng-Index in Hongkong leicht um 0,8 Prozent, während auf dem Festland der Shanghai-Composite um 0,2 Prozent zulegt. In der zurückliegenden Wochen hatten Sorgen vor einer Verschlechterung der Handelsbeziehungen zu den USA, nach der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten, das Sentiment eingetrübt. Auch die anhaltende Unzufriedenheit mit den bisherigen Maßnahmen Pekings zur Stützung der Wirtschaftsentwicklung dämpfte die Stimmung.

Unter den Einzelwerten geben in Hongkong Geely Automobile um 4,2 Prozent nach. Das Unternehmen hatte bekannt gegeben, dass die Tochtergesellschaft Zeekr die Kontrolle über Lynk & Co übernehmen will, was bei den Anlegern Besorgnis über die Auswirkungen der Transaktion auslöste. "Der Abverkauf zeigt, dass der Markt den Deal nicht angenommen hat", so Angus Chan, Autoanalyst bei Bocom International. JD.com büßen nach Vorlage von Drittquartalszahlen rund 1,0 Prozent ein. Die Aktie von Netease steigt nach Zahlenvorlage indessen um 14 Prozent.

Lenovo (-0,6%) hat seinen Gewinn und Umsatz im zweiten Geschäftsquartal kräftig gesteigert. Der Nettogewinn des PC-Herstellers stieg in den drei Monaten bis Ende September um 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 359 Millionen US-Dollar. Der Umsatz kletterte um knapp ein Viertel auf 17,9 Milliarden Dollar, dank höherer Beiträge von Investitionen in KI sowie einem Wachstum bei PCs und Smartphones.

In Tokio steigt der Nikkei-225 um 0,9 Prozent auf 38.869 Punkte. In Japan hat sich das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal zwar verlangsamt, aber der Konsum weiter erholt. Das reale Bruttoinlandsprodukt stieg um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft noch um 0,5 Prozent gewachsen. Gestützt wurde das Wirtschaftswachstum durch einen Anstieg des privaten Verbrauchs um 0,9 Prozent, der durch größere Sommerprämien und eine einmalige Senkung der Einkommens- und Wohnsteuer begünstigt wurde.

"Die Bank [of Japan] (BoJ) wird durch die Stärke der Verbraucherausgaben" im dritten Quartal ermutigt werden, sagte Marcel Thieliant, Leiter des Bereichs Asien-Pazifik bei Capital Economics. Er geht davon aus, dass die BOJ bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember die Zinsen anheben wird.

In Südkorea erholte sich der Kospi von anfänglichen Abgaben wieder und rückt nun um 0,4 Prozent vor. An der Börse in Sydney steigt der S&P/ASX 200 um 0,7 Prozent.

=== Index (B rse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.279,20 +0,7% +9,1% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.868,99 +0,9% +15,2% 07:00 Kospi (Seoul) 2.429,30 +0,4% -8,5% 07:00 Schanghai-Comp. 3.387,85 +0,2% +13,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.598,56 +0,8% +16,3% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.747,21 +0,2% +14,8% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.596,08 -0,3% +10,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:19 % YTD EUR/USD 1,0540 +0,1% 1,0532 1,0551 -4,6% EUR/JPY 164,90 +0,2% 164,60 164,41 +6,0% EUR/GBP 0,8317 +0,0% 0,8316 0,8317 -4,1% GBP/USD 1,2673 +0,1% 1,2666 1,2688 -0,5% USD/JPY 156,45 +0,1% 156,30 155,82 +11,0% USD/KRW 1.400,95 -0,2% 1.400,95 1.403,04 +7,9% USD/CNY 7,2091 -0,0% 7,2091 7,2156 +1,5% USD/CNH 7,2451 -0,1% 7,2533 7,2523 +2,0% USD/HKD 7,7828 +0,0% 7,7815 7,7797 -0,3% AUD/USD 0,6464 +0,2% 0,6454 0,6476 -5,1% NZD/USD 0,5859 +0,2% 0,5849 0,5868 -7,3% Bitcoin BTC/USD 87.827,85 +0,2% 87.659,90 91.157,05 +101,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,03 68,7 -1,0% -0,67 -3,8% Brent/ICE 71,83 72,56 -1,0% -0,73 -3,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.565,44 2.567,25 -0,1% -1,81 +24,4% Silber (Spot) 30,44 30,48 -0,1% -0,03 +28,0% Platin (Spot) 941,46 939,00 +0,3% +2,46 -5,1% Kupfer-Future 4,10 4,09 +0,3% +0,01 +3,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

