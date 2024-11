DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Turnaround des Rosenbauer Konzerns schreitet voran und bringt starkes operatives Ergebnis

Leonding (pta/15.11.2024/07:40) - * Höhere Fahrzeugauslieferungen sowie mehr Geschäft mit Ausrüstung und Service lassen Umsatz in den ersten drei Quartalen um 20,3% auf 841,3 Mio EUR steigen * Preis- und Prozessmaßnahmen der letzten beiden Jahre führen zu besseren Deckungs-beiträgen, EBITDA erhöht sich auf 52,6 Mio EUR und EBIT auf 29,4 Mio EUR * Periodenergebnis ist wegen Sondereffekten mit -2,8 Mio EUR noch leicht negativ, bereinigt liegt es bei 1,3 Mio EUR * Maßnahmen zur Reduktion des Working Capitals greifen, starke Verbesserung im Cashflow * Globaler Auftragseingang steigt um 20,2 % auf 1,2 Mrd. EUR, Auftragsbestand bei 2,2 Mrd. EUR * Konzernvorstand bestätigt den Ausblick für 2024 und erwartet weiter einen Umsatz über 1,2 Mrd. EUR sowie ein EBIT von ca. 5 %

KONZERNKENNZAHLEN 1-9/2023 1-9/2024 Umsatzerlöse Mio EUR 699,1 841,3 EBITDA Mio EUR 33,7 52,6 EBIT Mio EUR 11,2 29,4 EBT Mio EUR -9,4 1,0 Periodenergebnis Mio EUR -11,9 -2,8 Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio EUR -154,2 -9,9 Eigenkapital in % der Bilanzsumme 14,3 % 14,0 % Gewinn je Aktie EUR -1,9 -0,7 Mitarbeiterstand zum 30. September 4.260 4.440 Auftragsbestand zum 30. September Mio EUR 1.757,9 2.199,6 Auftragseingang Mio EUR 1.026,5 1.233,4

Der Rosenbauer Konzern hat in den ersten drei Quartalen 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 841,3 Mio EUR (1-9/2023: 699,1 Mio EUR) erzielt. Diese lagen damit um 20,3 % über dem Vorjahreswert. Die Gründe dafür sind eine höhere Anzahl an Fahrzeugauslieferungen (+22,6 %) und mehr Geschäft mit Ausrüstung (+11,8 %) und Service (+18,1 %). Das erhöhte Geschäftsvolumen sowie die verbesserten Deckungsbeiträge aus den Preis- und Prozessmaßnahmen der letzten beiden Jahre ermöglichten trotz Sondereffekten abermals ein deutlich stärkeres operatives Ergebnis. So stieg das EBITDA auf 52,6 Mio EUR gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres (1-9/2023: 33,7 Mio EUR). Das EBIT betrug 29,4 Mio EUR (1-9/2023: 11,2 Mio EUR). Ohne diese negativen Sondereffekte im operativen Ergebnis in Höhe von 4,1 Mio EUR wäre das EBIT bei 33,5 Mio EUR und das Periodenergebnis bei 1,3 Mio EUR gelegen. Der Auftragseingang war mit 1.233,4 Mio EUR ebenfalls deutlich höher als im Vorjahr (1-9/2023: 1.026,5 Mio EUR), der Auftragsstand lag per 30. September 2024 bei 2.199,6 Mio. EUR (30. September 2023: 1.757,9 Mio.) und stellt eine starke Basis für weiteres profitables Umsatzwachstum dar.

Mit Ausnahme der Area Asia-Pacific und des Segments Vorbeugender Brandschutz, der mit einer starken Personalfluktuation konfrontiert ist, haben alle Vertriebsregionen von Jänner bis September 2024 ein Umsatzwachstum verzeichnet. Der Konzernumsatz verteilt sich aktuell wie folgt nach Segmenten: 51 % Area Europe, 9 % Area Middle East & Africa, 8 % Area Asia-Pacific, 29 % Area Americas sowie 3 % Vorbeugender Brandschutz.

Die Bilanzsumme erhöhte sich per 30. September 2024 auf 1.283,7 Mio EUR (30. September 2023: 1.198,6 Mio EUR).

Die größte Veränderung weist dabei das kurzfristige Vermögen aus. Dieses stieg bis zum Stichtag auf 1.016,5 Mio EUR (30. September 2023: 940,4 Mio EUR). Die Vorräte, hier insbesondere die in Arbeit befindlichen Fahrzeuge zur Auslieferung im 4. Quartal, erhöhten sich auf 695,2 Mio EUR (30. September 2023: 641,9 Mio EUR). Die Forderungen und sonstigen Vermögenswerte lagen mit 273,3 Mio EUR über dem Niveau der Vorjahresperiode (30. September 2023: 256,7 Mio EUR).

Das Trade Working Capital, lag bei 512,1 Mio EUR (1-9/2023: 516,0 Mio EUR). Gemessen am angepeilten Jahresumsatz ist das ein Rückgang von 48,5 % auf 42,7 %.

Die Nettoverschuldung sank im Periodenvergleich von 484,2 Mio EUR auf 467,8 Mio EUR.

Der Cashflow aus der operativen Tätigkeit war mit -9,9 Mio EUR noch negativ, aber deutlich besser als im Vorjahreszeitraum (1-9/2023: -154,2 Mio EUR). Dies ist der beste Wert seit 2008. Für das Gesamtjahr 2024 wird Rosenbauer einen klar positiven Cashflow aus der operativen Tätigkeit erreichen.

Die Umsetzung der Kapitalerhöhung mit umfangreichen wettbewerbs- und fusionskontrollrechtlichen Genehmigungsverfahren läuft weiter weltweit mit Hochdruck. Ziel ist ein Abschluss ("Closing") der Transaktion noch in 2024.

Unter der Annahme weiter stabiler Lieferketten erwartet der Konzernvorstand für 2024 einen Umsatz von über 1,2 Mrd EUR und eine EBIT-Marge von rund 5 %.

