FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax stehen die Zeichen am Freitag wieder auf Kursverluste. Nachdem es tags zuvor wieder nach dem Start der Jahresendrally ausgesehen hatte, geht der Dax nun wieder auf Trendsuche. Auch auf Wochensicht zeichnet sich nach starken Schwankungen ein Minus ab. Der Rekord von Ende Oktober bei 19.674 Punkten bleibt aber in Sichtweite.

Am Freitagmorgen deutet der X-Dax für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start einen Abschlag von 0,5 Prozent auf 19.166 Punkte an. Auch der tags zuvor kräftig erholte EuroStoxx 50 orientiert sich wieder gen Dreimonatstief vom Mittwoch.

Im Fokus der Anleger steht bei Evotec Übernahmefantasie, die bereits zu Wochenbeginn aufgekeimt war. Das US-Unternehmen Halozyme Therapeutics hat es laut eigenen Angaben auf den Hamburger Wirkstoffforscher abgesehen. Der gebotene Preis liege bei 11 Euro je Aktie in bar. Evotec-Papiere schnellten vorbörslich bis auf 10,80 Euro und gewannen so rund ein Viertel im Vergleich zum Xetra-Schluss. Für Anleger ist das allerdings nur ein vergleichsweise schwacher Trost, waren sie doch bei über 21 Euro ins Jahr gestartet. Analysten betonten in ersten Reaktionen den hohen inneren Wert, der sich nun etwas besser herauskristallisiere.

Deutlich zurück kommen derweil Hellofresh, die sich am Mittwoch noch auf das höchste Niveau seit März erholt hatten. Auf Jahressicht haben sie aber gut ein Fünftel eingebüßt und scheinen den Abschlag nun wieder auszuweiten./ag/jha/

DE0005664809, US40637H1095, DE0008469008, EU0009658145, DE000A0C4CA0, DE000A161408