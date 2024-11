APA ots news: CMTA AG: Österreichisches Fintech Unternehmen platziert erfolgreich Bond-Emission für die Ceska Exportni Banka als Lead Manager

Die CMTA AG, kürzlich als eines der Top Innovativen

Unternehmen 2025 ausgezeichnet, hat einen weiteren großen Erfolg erreicht!



Wien (APA-ots) - Am 4. November 2024 platzierte die tschechische Entwicklungs- und

Exportförderungsbank eská exportní banka, a.s. (AA- von Standard & Poors) ihre erste Anleihe des Jahres mit Unterstützung der CMTA AG und der KBC Bank als Lead Manager. Die Anleihe hat ein Volumen von 70 Millionen EUR und ist variabel mit dem 6-Monats-Euribor +50bp verzinst. Das Papier mit der ISIN XS2937301997 notiert an der Börse in Luxemburg und wird im November 2030 fällig.



Neben der CMTA und der CSOB / KBC Bank (als Konzernmutter der CSOB) waren an der Transaktion White & Case als Dealer Counsel und Allen Overy Shearman Sterling als Issuer Counsel beteiligt. Die CMTA wurde außerdem von den Experten der Wiener Kanzlei Akela unterstützt.

Die Rolle als Lead Manager - die sonst nur internationalen Großbanken vorbehalten ist - ist für die CMTA AG ein weiterer Meilenstein ihrer bisherigen Erfolgsgeschichte und beweist, dass das Unternehmen inzwischen auch im Konzert der Großen mitspielen kann. Schon davor hatte die CMTA AG - auch hier beraten durch AKELA - am Markt ein Ausrufezeichen gesetzt, als sie Anfang 2024 als erste österreichische Wertpapierfirma eine Konzession zum Eigenhandel, zum Depotgeschäft und zum Platzieren von Wertpapieren erlangen konnte. Diese Dienstleistungen waren in Österreich davor ausschließlich Banken vorbehalten.



Zwtl.: Ein starkes Team für eine starke Emission - Stimmen zur erfolgreichen Transaktion:



Peter Rychel, CSO CMTA AG: "Wir freuen uns, die erfolgreiche Platzierung einer syndizierten Anleihe im Umfang von 70 Millionen Euro für die eská exportní banka, a.s. bekanntzugeben. Die starke Investorennachfrage und die enge Zusammenarbeit mit der eská exportní banka und dem Syndikatspartner haben diese Emission ermöglicht. Ein besonderer Dank gilt unserem langjährigen Partner und der renommierten Kanzlei Akela Attorneys at Law für die hervorragende Unterstützung. Diese erfolgreiche Platzierung unterstreicht unsere Kompetenz im Bereich der Kapitalmarktfinanzierung und unser Engagement für unsere Kunden."



David Franta, Director, Treasury & Fund Raising, eská exportní banka: "Wir haben uns entschieden, eine schnelle Transaktion vor den US-Wahlen durchzuführen. Die CMTA AG trat mit einem neuen Investor in die Transaktion ein, mit einem bedeutenden gezeichneten Anteil und zu einem interessanten Preis. Die Rolle des Lead Managers für die CMTA AG zusammen mit der KBC Bank NV war für uns klar. Dank gebührt nicht nur der CMTA AG, sondern auch dem KBC-Team und den Rechtsberatern, die konstruktiv und offen für einen neuen Ansatz waren. Die Tschechische Exportbank sucht nach neuen Investoren und innovativen Partnern, die das gleiche Ziel teilen, ein gutes Geschäft.

Michael Kollik, Partner bei Akela: "Wir freuen uns, dass wir die CMTA AG nach der umfassenden WAG-Konzessionserweiterung auch bei ihrem nächsten Meilenstein beraten durften. Wir haben wieder gemeinsam Neuland betreten und unter hohem Zeitdruck ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Das war nur durch Teamwork und die konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich."

Über die CMTA AG:



Die CMTA AG ist ein Vorreiter im Bereich von KI-

Kapitalmarktlösungen. Das innovative Unternehmen revolutioniert mit der Handelsplattform "JAMES den traditionellen Anleihenmarkt, indem es die Transparenz und Liquidität im Anleihehandel optimiert. Durch die neue erweiterte Konzession kann die CMTA AG ihren bereits mehr als 800 institutionellen Kunden ein ganzheitliches Serviceangebot anbieten, das die Produktplatzierung am Primärmarkt, die Sekundärmarktbetreuung, das Market Making und das Produktpricing umfasst.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

CMTA AG

Sarah Weihs, BA MBA

Telefon: +43 50 2682 15

E-Mail: presse@cmta.at

Website: https://cmta.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/32431/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0011 2024-11-15/08:26