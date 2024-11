Donald Trump hat bereits vor seinem Amtsantritt eine umfassende Wende in der Energiepolitik der USA angekündigt. Statt auf erneuerbare Energien will er auf die fossile Dreifaltigkeit setzen: Öl, Gas und Kohle.Donald Trump wird die Energiepolitik der USA auf links drehen. Zumindest insoweit das rechtlich möglich ist. Daran ließ er in einer Rede nach seinem Wahlsieg in der letzten Woche keine Zweifel. "Wir haben mehr flüssiges Gold als jedes andere Land auf der Welt. Wir haben mehr als Saudi-Arabien. ...

