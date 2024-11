Die GameStop-Aktie befindet sich auf dem besten Weg die dritte Woche in Folge positiv abzuschließen. Besonders spannend ist nach den Käufen von institutionellen Marktteilnehmern in den letzten Wochen auch das deutlich erhöhte Kaufvolumen. Die Anzeichen für einen Ausbruch und massive Kursgewinne in den nächsten Wochen werden immer deutlicher.Seit dem Ausbruch aus der Dreiecksformation am 28. Oktober hat der Kurs der Meme-Aktie rund 20 Prozent zugelegt. Der zwei Tage später empfohlene Schein liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...