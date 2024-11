Als Mitglied wird Clarity AI aktiv in den Arbeitsgruppen der IIGCC mitwirken, um zu lernen und das eigene Fachwissen einzubringen und um zukünftige Leitlinien für Investoren zu wichtigen Klimafragen zu entwickeln

Clarity AI, das weltweit führende Unternehmen für Nachhaltigkeitstechnologie, gab heute im Rahmen der COP29 bekannt, assoziiertes Mitglied der Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) zu werden. Diese Mitgliedschaft verdeutlicht das Engagement von Clarity AI, den Markt für nachhaltige Investitionen zu fördern, Investoren in die Lage zu versetzen, Klimarisiken in ihren Portfolios abzufedern, und zum weltweiten Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beizutragen.

Clarity AI freut sich darauf, als Mitglied der IIGCC seine Expertise in Bezug auf den Bedarf an Klimadaten und mögliche Lösungen in die Arbeitsgruppen der IIGCC einzubringen und so die künftige Beratung von Investoren zu wichtigen Klimafragen aktiv mitzugestalten.

"Der IIGCC beizutreten ist für Clarity AI bei der Fortsetzung unserer Mission, Investoren bei der Bewältigung der Komplexität nachhaltiger Investitionen zu unterstützen, ein bedeutender Schritt", sagte Lorenzo Saa, Chief Sustainability Officer bei Clarity AI, in Baku. "Wir freuen uns darauf, von den IIGCC-Mitgliedern zu lernen und unsere Erkenntnisse mit ihnen zu teilen, um Rahmenbedingungen zu fördern, die eine klimaresistente Zukunft mit Netto-Null-Emissionen unterstützen."

Die Mission der IIGCC ist es, die Investmentgemeinschaft zusammenzubringen, um bis 2030 signifikante Fortschritte hin zu einer klimaneutralen und klimaresistenten Zukunft zu erzielen. Die IIGCC unterstützt über 400 Investorenmitglieder dabei, Klimaschutzaspekte in ihre Portfolios zu integrieren, sich für ein günstigeres politisches Umfeld einzusetzen und Unternehmen sowie den allgemeinen Markt effektiv zu begleiten und einzubinden, um praktische Lösungen zu entwickeln, die bei der Bekämpfung des Klimawandels einen echten Unterschied machen können.

Clarity AI unterstützt Investoren mit Daten und Analysefunktionen, damit sie fundiertere, klimaresiliente Investitionsentscheidungen im Einklang mit Branchen- und Regulierungsstandards wie dem Net Zero Investment Framework (NZIF) oder der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Principal Adverse Impacts (PAI) treffen können.

"Unser kollaborativer Ansatz innerhalb des gesamten Ökosystems hilft uns, Marktveränderungen vorherzusehen und darauf zu reagieren", so Saa. "Als Technologieunternehmen sind wir flexibel und agil genug, um diese Veränderungen zu adressieren und auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, sei es bei der Einhaltung von Vorschriften, der Kommunikation ihrer Fortschritte auf dem Markt, der Bewertung der Glaubwürdigkeit der Transformationspläne von Unternehmen oder der Entwicklung klimaresistenter Produkte."

Clarity AI ist aktives Mitglied in verschiedenen Gruppen, beispielsweise in der Future of Sustainable Data Alliance, den PRI, der GFANZ und den Sustainable Investment and Finance Associations. Diese Mitgliedschaften verdeutlichen das Engagement des Unternehmens, die Zukunft des nachhaltigen Finanzwesens mitzugestalten und Clarity AI noch stärker in das breitere Ökosystem der Klimafinanzierung einzubetten.

Über Clarity AI

Clarity AI ist das führende Technologieunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, das fortschrittliche Technologie und KI nutzt, um Investoren, Unternehmen, Regierungen und Verbrauchern datengestützte Erkenntnisse über Umwelt und Gesellschaft zu liefern. KI war von Anfang an das Herzstück des Angebots von Clarity AI und unterstützt ein völlig flexibles Set an Datenlösungen, Einblicken, Analysefähigkeiten und Tools, die für Portfoliomanagement, Unternehmensforschung und -engagement, Benchmarking, regulatorische Berichterstattung, Online-Banking und E-Commerce eingesetzt werden. Clarity AI wurde von unabhängigen Forschern in The Forrester Wave: ESG Data Analytics, Q3 2024, als Marktführer eingestuft.

Clarity AI bedient im Investmentsektor ein direktes Kundennetzwerk, das über 60 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet. Zu diesem Netzwerk gehören Unternehmen wie Invesco, Nordea, Lazard Asset Management und Santander. Unsere strategischen Partnerschaften mit Finanzinstituten wie BlackRock, der London Stock Exchange Group (LSEG), BNP Paribas, Caceis oder SimCorp ermöglichen es Tausenden von Benutzern, über ihre üblichen Investitionsplattformen auf die fortschrittlichen Datenanalysefunktionen von Clarity AI zuzugreifen. So wird eine nahtlose Workflow-Erfahrung gewährleistet. Clarity AI unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten. Weitere Informationen finden Sie unter www.clarity.ai

Über IIGCC

IIGCC bringt die Investmentgemeinschaft zusammen, um an einer klimaresistenten und klimaneutralen Zukunft zu arbeiten. Wir sorgen für den Wandel, den die Welt braucht, indem wir Investoren dazu bewegen, aktiv gegen den Klimawandel vorzugehen.

Wir setzen uns gemeinsam mit unseren Mitgliedern dafür ein, Klimarisiken zu minimieren und sicherzustellen, dass unsere Mitglieder optimal aufgestellt sind, um die Investitionsmöglichkeiten, die sich aus den Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Folgen ergeben, bestmöglich zu nutzen. Dadurch wollen wir gewährleisten, dass ihre Investitionen zu einer besseren Welt als Lebensraum für uns alle beitragen.

Unser Team unterstützt Investoren bei der Entwicklung praktischer Lösungen, die einen echten Unterschied bei der Bekämpfung des Klimawandels ausmachen können. Dafür bieten wir Beratung und Unterstützung bei Investitionspraktiken, Richtlinien und Unternehmensverhalten, die wirklich etwas bewirken und den Wandel herbeiführen, den die Welt braucht. Weitere Informationen finden Sie unter www.iigcc.org und @iigccnews

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241113641634/de/

Contacts:

Bei diesbezüglichen Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt Clarity AI

Aspectus Group

ClarityAI@aspectusgroup.com