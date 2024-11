© Foto: picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx | zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

Die Investorenlegende Warren Buffett hat sich mit seiner Holding-Gesellschaft Berkshire Hathaway bei zwei neuen Werten engagiert. Die Auswahl ist überraschend.Bereits seit mehreren Quartalen ist Starinvestor Warren Buffett auf Verkaufstour. Noch nie war der Cash-Bestand seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway gemessen an ihrem Börsenwert so hoch wie jetzt. Im Mittelpunkt seiner Gewinnmitnahmen standen die Anteile der Bank of America sowie von Apple. Das hat unter vielen Anlegern die Frage aufgeworfen, ob sich der Altmeister entgegen seinen Aussagen, die Verkäufe seien vor allem steuerlich bedingt, nicht doch auf einen Crash beziehungsweise eine schwächere Marktphase vorbereitet. …