Trägt zur Entwicklung von Hochleistungsmaterialien für Batteriegeräte und Ähnliches bei

Besonderheiten der neuen Technologie

Mit der Technologie gelingt es, auf der Grundlage gemessener Röntgenstreudaten Informationen über die atomare 3D-Struktur von amorphem Kohlenstoff sichtbar zu machen.

Durch die Bereitstellung detaillierter Informationen über die 3D-Struktur auf atomarer Ebene und die innere Struktur von amorphem Kohlenstoff erleichtert die Technologie die Entwicklung von Materialien für die gewünschten Anwendungen.

Dieses Verfahren ermöglicht die Visualisierung der atomaren 3D-Strukturen einer Vielzahl von Materialien, darunter kristalline und amorphe1 Materialien.

Das Röntgenlabor der Rigaku Corporation, ein Unternehmen der Rigaku Holdings Group und globaler Lösungspartner für Röntgenanalysen (Hauptsitz: Akishima, Tokio; Präsident und CEO: Jun Kawakami; "Rigaku"), hat die Total X-ray Scattering and RMC Modeling Method ("TXS-RMC") entwickelt. TXS-RMC ist eine leistungsstarke Technologie zur Aufklärung der 3D-Struktur von amorphem Kohlenstoff1

The structural model of amorphous carbon (left), estimated by TXS-RMC using SmartLab (right) (Graphic: Business Wire)

TXS-RMC ermöglicht ein tieferes Verständnis der Struktur und Funktion nicht nur amorpher, sondern auch kristalliner Materialien. Das Verfahren wird voraussichtlich auch zur Verbesserung der Leistung von Batteriegeräten beitragen und die Entwicklung fortschrittlicher funktionaler Materialien für die Übertragung von Gasen, Flüssigkeiten und Strom beschleunigen.

1: "Amorph" ist definiert als ein Material, das eine unregelmäßige Anordnung von Atomen oder Molekülen aufweist, und nicht eine regelmäßige Anordnung wie im Fall von Kristallen.

Bisher konnte die Struktur amorpher Materialien auf atomarer Ebene nur qualitativ erfasst oder mithilfe der Molekulardynamik (MD) vorhergesagt bzw. geschätzt werden. Durch den Einsatz der Visualisierungstechnologie für 3D-Strukturen von TXS-RMC können genaue Informationen gewonnen werden. Zu den erwarteten Anwendungen gehören die Weiterentwicklung des Verständnisses physikalischer Eigenschaften und die Vorhersage von Merkmalen im Zusammenhang mit Strukturen auf atomarer Ebene.

TXS-RMC ist eine Technologie, mit der auf die starke Nachfrage bei der Entwicklung fortschrittlicher funktionaler Materialien reagiert wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Material die gewünschte Struktur, Eigenschaften und Charakteristika aufweist. Ein weiterer wichtiger Durchbruch mit TXS-RMC ist die Erweiterung des Materialspektrums, auf das die Röntgenanalyse der Atomstruktur angewendet werden kann, und die nicht nur Kristalle, sondern auch amorphe Materialien umfasst.

Ein Artikel über TXS-RMC wurde in Scientific Reports, Ausgabe vom 25. Oktober 2024, veröffentlicht:

"Lokale Struktur von amorphem Kohlenstoff untersucht durch Röntgen-Gesamtstreuung und RMC-Modellierung"

https://www.nature.com/articles/s41598-024-76796-x

Über das Röntgenlabor der Rigaku Corporation

Das 1992 gegründete Röntgenlabor von Rigaku ist das einzige privat betriebene Labor in Japan, das sich der Röntgenforschung widmet. Etwa 70 Spezialisten für Röntgentechnologie forschen im Röntgenlabor und arbeiten nicht nur an Anwendungen für konkrete Produkte, sondern auch an der allgemeinen Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technologie für die Menschheit.

Über The Rigaku Group

Seit der Gründung im Jahr 1951 widmen sich die Ingenieure der Rigaku Group der Aufgabe, die Gesellschaft mit Spitzentechnologien zu unterstützen, insbesondere in den Kernbereichen Röntgen- und Thermoanalyse. Mit einer Marktpräsenz in über 90 Ländern und rund 2.000 Mitarbeitern in 9 weltweiten Niederlassungen ist Rigaku ein Lösungspartner für die Industrie und Forschungsinstitute. Unsere Verkaufsquote in Übersee hat etwa 70 erreicht, während wir in Japan einen außergewöhnlich hohen Marktanteil halten. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir uns weiter und wachsen. Da sich die Anwendungen von Halbleitern, elektronischen Materialien, Batterien, Umwelt, Ressourcen, Energie, Biowissenschaften bis hin zu anderen High-Tech-Bereichen erstrecken, verwirklicht Rigaku Innovationen unter dem Motto "To Improve Our World by Powering New Perspectives".

