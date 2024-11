TURIN (dpa-AFX) - Der italienische Versicherer Generali hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Der operative Gewinn legte konzernweit im Jahresvergleich um ein Viertel auf knapp 1,7 Milliarden Euro zu, wie der Allianz-Rivale am Freitag in Turin mitteilte. Von Bloomberg befragte Analysten hatten lediglich mit gut 1,5 Milliarden Euro gerechnet. Besonders deutlich fiel das Plus in der Schaden- und Unfallversicherung aus - vor einem Jahr hatten Unwetter die Sparte stark belastet. Auch in der Lebensversicherung und dem Kapitalanlagegeschäft zogen die Ergebnisse an. Die Generali-Aktie legte in Mailand am Vormittag um fast fünf Prozent zu und baute damit ihr Jahresplus auf über 40 Prozent aus.

Die Italiener rechnen infolge der jüngsten Naturkatastrophen mit Belastungen in Höhe von rund 100 Millionen Euro. Am 30. Januar will das Management eine neue Strategie und neue finanzielle Ziele auf einem Investorentag vorstellen./men/stk