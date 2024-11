Diese Bohrergebnisse verändern alles! Riesige Gold-Superzellen gefunden! Auf den Spuren von Bruce Jack, eines der hochgradigsten Goldminenprojekte in Kanada!

Liebe Leserinnen und Leser,

Gold hat sich in den letzten Jahren als eine der stabilsten und sichersten Anlagen erwiesen. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten, steigenden Inflation und geopolitischen Spannungen ist es kein Wunder, dass immer mehr Anleger Gold als eine wertvolle Ergänzung ihres Portfolios betrachten. Gold bietet nicht nur einen Schutz gegen Inflation, sondern auch eine Möglichkeit, Vermögen zu sichern und zu diversifizieren. In der heutigen Welt, in der Finanzmärkte volatil sind, ist Gold eine wertvolle Absicherung. Jeder sollte in Betracht ziehen, Gold in sein Portfolio aufzunehmen.

Goldrallye mit immer neuen Höhen!

In Euro gerechnet konnte der Goldpreis dieses Jahr um über 35% zulegen! Damit ist es die beste Anlageklasse 2024!

Damit ist jetzt auch endlich wieder das goldene Zeitalter der Minenaktien gekommen! Die großen Player sind bereits sehr ordentlich angelaufen! Newmont, Barrick, Agnico Eagle und Co. handeln bereits auf ihren 52-Wochenhochs.

Juniorminenunternehmen und Developer/Explorateure sind von diesen Hochs noch weit entfernt. Doch die Vergangenheit zeigte uns immer, dass mit einem gewissen zeitlichen Abstand auch diese Aktien explodieren können!

Daher gilt es sich nun rechtzeitig zu positionieren!

Tudor Gold: Eine der größten Goldentdeckungen der letzten 30 Jahre!

Top Aktie mit hochgradiger Gold-Superzelle!

Tudor Gold (WKN: A3D078) hat mit seinen vielversprechenden Projekten in British Columbia, insbesondere im Gebiet Supercell One, für Aufsehen im Bergbausektor gesorgt.