Lenovo liefert robustes, nachhaltiges und beschleunigtes Wachstum Fokus liegt auf hybrider KI zur Förderung der Marktdifferenzierung und Branchenführerschaft

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), gab heute zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ("der Konzern") die Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 bekannt und meldete für das vierte Quartal in Folge ein deutliches Wachstum des Nettogewinns und des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr sowie ein starkes zweistelliges Umsatzwachstum im Jahresvergleich in allen Geschäftsbereichen. Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich um 24 auf 17,9 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich auf Basis der Nicht-Hongkonger Rechnungslegungsstandards (Nicht-HKFRS)[1] um 48 auf 404 Millionen US-Dollar, und der Umsatzanteil außerhalb des PC-Segments stieg im Jahresvergleich um fünf Prozentpunkte auf 46 %. Die Konzernergebnisse spiegeln die klare Strategie, operativen Spitzenleistungen, Investitionen in Forschung und Entwicklung, Innovationen im Bereich der hybriden KI sowie die globale Präsenz der Gruppe wider.

Die hybride KI-Strategie der Gruppe und die jahrelangen kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in Innovationen zahlen sich aus. Die erste Phase der KI-PCs, die im Mai 2024 in China eingeführt wurden, erreichten bereits einen zweistelligen Anteil an den gesamten Notebook-Lieferungen auf dem chinesischen Markt. Die jüngsten Einführungen von KI-PCs auf dem Weltmarkt mit Lenovo AI Now wurden ebenfalls positiv aufgenommen. Für Enterprise-KI nutzt die Gruppe ihre Full-Stack-Hybridinfrastruktur sowie Lenovo Hybrid AI Advantage, um Wachstumschancen zu erschließen. Dieser konsequente Fokus auf KI-Innovation sowie die Investitionen in Forschung und Entwicklung (im Jahresvergleich um 10 auf 548 Millionen US-Dollar gestiegen) festigen die Marktposition und Branchenführerschaft der Gruppe nachhaltig.

Mit Blick auf das Wachstum wird Lenovo weitere Innovationen im Bereich der hybriden KI vorantreiben, um das Wachstum und die Rentabilität weiter zu beschleunigen, und ist optimistisch, dass die derzeitige Dynamik auch im restlichen Geschäftsjahr anhalten wird.

Lenovos Board of Directors erklärte eine Zwischendividende von 8,5 HK-Cents je Aktie.

Zitat des Vorsitzenden und CEO Yuanqing Yang:

"Im letzten Quartal haben wir ein starkes, nachhaltiges und beschleunigtes Wachstum erzielt und damit eine weitere Periode der Umsatzsteigerung in allen Geschäftsbereichen begangen. Diese beachtliche Dynamik wird von unserer klaren Strategie, unseren Investitionen in Innovation, unseren operativen Spitzenleistungen und unserer globalen Präsenz sowie von unserem Engagement im Bereich der hybriden KI getragen, wo wir unsere Marktdifferenzierung und Branchenführerschaft weiter ausbauen. Mit Blick auf die Zukunft sind wir zuversichtlich, dass unsere kontinuierlichen Innovationsfortschritte im Bereich der hybriden KI das Wachstum und die Ertragskraft weiter beschleunigen und uns für den Rest des Geschäftsjahres vorantreiben werden."

Finanzielle Highlights:

Q2 GJ 24/25 In Mio. USD Q2 GJ 23/24 In Mio. USD Veränderung Konzernumsatz 17.850 14.410 24 Ergebnis vor Steuern 473 358 32 Reingewinn (Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn) 359 249 44 Reingewinn (Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn Nicht-HKFRS) [1] 404 273 48 Unverwässertes Ergebnis je Aktie (US-Cents) 2,92 2,09 0,83

Intelligent Devices Group (IDG): Bedeutendes Wachstum mit führender Rentabilität, Beschleunigung im Bereich Personal AI

Leistung Q2 GJ24/25:

IDG verzeichnete ein starkes Quartal mit einem zweistelligen Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal und einem Umsatz von 13,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 17 im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Das PC-Geschäft baute seine Marktführerschaft auf fast 24 Marktanteil aus und vergrößerte den Vorsprung auf den zweitplatzierten Anbieter auf vier Punkte, wobei die KI-PCs einen zweistelligen Anteil an den gesamten Notebook-Lieferungen der Gruppe auf dem chinesischen Markt erreichten.

Sowohl das Smartphone- als auch das Tablet-Geschäft lieferten ein hohes zweistelliges Umsatzwachstum von 43 bzw. 19 gegenüber dem Vorjahr, wobei die Sparte Smartphones in Nordamerika, der EMEA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum Hyperwachstum verzeichnete.

Möglichkeiten und nachhaltiges Wachstum:

Es wird erwartet, dass sich der PC-Markt stetig erholt und in einen Erneuerungszyklus eintritt, der von KI-PCs angetrieben wird und bis 2027 allmählich auf rund 80 der PC-Branchenlandschaft ansteigt.

Die Weiterentwicklung von KI-Technologien wird voraussichtlich auch zu einer Erneuerung des Smartphone-Marktes führen.

IDG wird weiterhin seine KI-PCs mit fünf Kernfunktionen nutzen, um seine Führungsposition im KI-PC-Markt zu festigen und gleichzeitig ein umfangreicheres Portfolio an KI-Geräten aufzubauen.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Hyperwachstum und Aufbau einer hybriden KI-Infrastruktur

Leistung Q2 GJ24/25:

Angetrieben von einer starken Cloud-Dynamik und einem sich erholenden Enterprise-Geschäft erzielte ISG einen neuen Quartalsrekord und steigerte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 65 auf 3,3 Milliarden US-Dollar.

Die operativen Verluste wurden weiter reduziert und die Unternehmensgruppe befindet sich auf Kurs, die Gewinnschwelle zu erreichen.

Die kombinierten Umsätze aus Speicher, Software und Dienstleistungen wuchsen um 35 im Vergleich zum Vorjahr und stellten damit einen neuen Rekord auf. Der Umsatz mit den flüssigkeitsgekühlten Lenovo NeptuneTM-Servern von ISG stieg im Jahresvergleich um 48 %.

Möglichkeiten und nachhaltiges Wachstum:

ISG wird das Geschäftsmodell für das Enterprise- und KMU-Geschäft weiter ausbauen, u. a. durch die Vereinfachung des Portfolios und die Verbesserung der Betriebsabläufe, sowie durch die Kundendiversifizierung bei Cloud Service Providern.

Das Unternehmen wird sich mit seiner branchenführenden Flüssigkeitskühlungstechnologie weiter differenzieren, um die steigenden Anforderungen an Leistung und Energieeffizienz von KI-Workloads zu erfüllen.

Darüber hinaus wird ISG wichtige strategische Partnerschaften weiter ausbauen, um hybride KI-Infrastrukturlösungen zu entwickeln.

Solutions and Services Group (SSG): Hohe Margen und zweistelliges Wachstum, Aufbau des Hybrid-KI-Vorteils

Leistung Q2 GJ24/25:

SSG konnte sein zweistelliges Umsatzwachstum auf 14 Quartale in Folge ausweiten, mit einem Umsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar und einer operativen Marge von 20 %.

Der Umsatzmix aus Managed Services und Projekt- und Lösungsdienstleistungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozentpunkte und macht nun fast 60 des Umsatzes von SSG aus.

Hero-Angebote wie Digital Workplace Solutions, Hybrid Cloud und Sustainability Solutions lieferten ebenfalls ein starkes Wachstum.

Möglichkeiten und nachhaltiges Wachstum:

Es wird erwartet, dass der globale IT-Dienstleistungsmarkt in den nächsten drei Jahren ein konstantes zweistelliges Wachstum verzeichnen wird, wobei die KI-Dienste mehr als doppelt so schnell wachsen wie der Markt und zum Haupttreiber des IT-Dienstleistungsmarktes werden.

Lenovo wird auch weiterhin KI in seine wichtigsten Angebote wie Digital Workplace Solutions, Hybrid Cloud und Sustainability Solutions einbinden.

SSG wird mehr KI-native Dienste entwickeln, um die Akzeptanz von KI-Anwendungsfällen bei Kunden zu fördern und hybride KI-Möglichkeiten zu nutzen.

ESG und Unternehmenshighlights

Zu den Errungenschaften, Ankündigungen und bemerkenswerten Verpflichtungen des vergangenen Quartals gehören:

Lenovo wurde in der sechsten jährlichen Liste der 100 besten Arbeitsplätze für Innovatoren von Fast Company auf Platz 1 gewählt und führte außerdem die Liste der Unternehmen in der Kategorie Künstliche Intelligenz und Robotik an.

Zu den ESG-Auszeichnungen und -Höhepunkten gehören der Beitritt zum KI-Pakt der Europäischen Kommission, die Beibehaltung einer starken Bewertung im Hang Seng Corporate Sustainability Index 2024, bei dem die Gruppe die höchste Umweltbewertung in der IT-Branche erhielt, sowie der Erhalt des Ambassador-Status im Workplace Pride Global Benchmark 2024.

Lenovo hat kürzlich Ashley Gorakhpurwalla zur Leiterin der Infrastructure Solutions Group ernannt. Ashley Gorakhpurwalla kam am 11. November zu Lenovo,nachdem sie zuvor Führungspositionen bei Western Digital, Dell und Compaq innehatte.

[1] Die Nicht-HKFRS-Kennzahl wurde angepasst, indem Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Fusionen und Übernahmen, mit Fusionen und Übernahmen zusammenhängende Kosten, Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten und die entsprechenden Steuereffekte, sofern vorhanden, ausgeschlossen wurden.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 248 der Fortune Global 500 gelistet ist und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, hat Lenovo seinen Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller mit einem umfassenden Portfolio an KI-fähigen, KI-bereiten und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Storage, Edge, High Performance Computing und Software Defined Infrastructure), Software, Lösungen und Services ausgebaut. Lenovos kontinuierliche Investitionen in weltverändernde Innovationen schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall. Lenovo ist an der Börse in Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Nachrichten können Sie in unserem StoryHub nachlesen.

LENOVO GROUP LIMITED FINANZÜBERSICHT Für das Quartal bis zum 30. September 2024 (in Mio. USD, außer Angaben je Aktie)

Q2 24/25

Q2 23/24

Veränderung im Jahresvergleich Umsatz 17.850 14.410 24 Bruttogewinn 2.796 2.522 11 Bruttogewinnspanne 15,7 17,5 (1,8) Punkte Betriebskosten (2.145) (2.008) 7 F&E Ausgaben

(in den Betriebskosten enthalten) (548) (498) 10 Verhältnis von Ausgaben zu Einnahmen 12,0 13,9 (1,9) Punkte Betriebsgewinn 651 514 27 Sonstige nichtoperative Erträge/(Aufwendungen) netto (178) (156) 13 Ergebnis vor Steuern 473 358 32 Steuern (90) (69) 31 Gewinn für den Zeitraum 383 289 33 Nicht beherrschende Beteiligungen (24) (40) (38) Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn 359 249 44 Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn Nicht-HKFRS [1] 404 273 48 Gewinn je Aktie (US-Cents)

Basis

Verwässert

2,92

2,78

2,09

1,99

0,83

0,79

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

