Ethereum-Kursprognose: Rücksetzer unter 3.000 oder doch Aufbruch zu 3.500 US-Dollar?

Aktuell steht der Ethereum-Kurs bei 3.040 US-Dollar, wobei er in den vergangenen Stunden bereits mehrmals die 3.000-US-Dollar-Marke als wichtiges Unterstützungsniveau getestet hat. Mit einem Rückgang von 5,28 Prozent in den letzten 24 Stunden korrigierte Ethereum dabei um fast 200 US-Dollar im Kurs, was die Marktkapitalisierung auf 366 Milliarden US-Dollar sinken lässt. Während die Konkurrenz, wie XRP, einen starken Tag verzeichnen konnte, stellt sich nun die Frage, welche Richtung der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung in den nächsten Tagen einschlagen wird.

Wale in Aktion: Große Bewegungen im Ethereum-Markt

Im dritten Quartal zeigten Wale im Ethereum-Ökosystem besonders hohe Aktivität und verkauften große Mengen ETH, was den Markt belastete. Doch im vierten Quartal wendete sich das Blatt: ETH legte um 23 Prozent zu, und ein neuer Wal trat in Erscheinung. Laut Lookonchain kaufte dieser innerhalb von 24 Stunden 7.389,5 ETH im Wert von 23,44 Millionen US-Dollar. Seit dem 9. November hat der Wallet-Besitzer über 18.000 ETH zu einem Durchschnittspreis von 3.201 US-Dollar angesammelt, was einem Gesamtwert von 59,3 Millionen US-Dollar entspricht.

Das interssante daran ist, dass der Wal ausschließlich Ethereum hält und zusätzlich 19,3 Millionen US-Dollar in Tether (USDT) bereitstellt - möglicherweise für weitere Käufe, falls der Markt günstigere Bedingungen bietet.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt ähnliche Trends: Bereits 2016 erzielte ein ETH-Wal einen unglaublichen Gewinn von 80.000 Prozent, indem er 11.000 ETH bei 2.777 US-Dollar verkaufte. Solche Bewegungen, insbesondere auf Börsen wie Kraken, scheinen typisch für frühe Ethereum-Investoren zu sein.

Widerstand und Unterstützung: Wohin geht Ethereum?

Ethereum kämpft aktuell mit einem hartnäckigen Widerstand bei 3.500 US-Dollar. Während Bitcoin neue Rekorde aufstellt, hat ETH sein Allzeithoch von 4.878 US-Dollar aus 2021 bei weitem noch nicht überschritten. Die jüngste Rallye scheiterte bei 3.450 US-Dollar am 0,618-Fibonacci-Retracement - genau in einer Angebotszone zwischen 3.550 und 3.050 US-Dollar.

Technisch gesehen könnte ein erneuter Test des Bereichs zwischen 3.072 und 2.987 US-Dollar bevorstehen, wo wichtige Unterstützungsniveaus wie die 50-EMA-Linie liegen. Sollte Ethereum hier nach oben abprallen, wäre der Weg für eine neue Rallye geebnet.

Deflationärer Trend und steigendes Interesse

Die Angebotsmenge von ETH ist in den letzten Tagen wieder spürbar gesunken. Daten von Ultrasound.money zeigen, dass verbrannte ETH-Mengen die Neuausschüttung übersteigen, was den deflationären Charakter von Ethereum bildet. Seit der Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident hat die On-Chain-Aktivität stark zugenommen, was zu höheren Gasgebühren und damit auch zu mehr verbrannten ETH führt.

Ethereum Bestände verringern sich, Quelle: https://ultrasound.money/

Institutionelle Zuflüsse in Ethereum-ETFs sorgen für zusätzlichen Aufwind. In den letzten fünf Tagen wurden über 649,3 Millionen US-Dollar in diese Produkte investiert, gestern wurde seit langem wieder ein kleiner Abfluss von 3,2 Millionen verzeichnet. Der ETF-Markt bringt Ethereum zunehmend in den Fokus großer Investoren, was langfristig weiteres Wachstum fördern könnte.

Aufbruch oder Rücksetzer?

Ethereum steht vor entscheidenden Tagen. Sollte der Kurs die Hürde bei 3.307 US-Dollar überwinden, könnten die nächsten Ziele bei 3.732 US-Dollar und darüber hinaus liegen. Auf der Abwärtsseite bleibt der EMA bei 2.817 US-Dollar ein entscheidendes Level. Mit dem Rückenwind durch ETFs und verstärkte Netzwerkaktivitäten könnte in einem entsprechenden Marktumfeld auch schnell in Richtung des nächsten Widerstandsniveaus gesteigert werden.

Langfristige Investoren setzen auf Staking

Staking bei Ethereum bringt aktuell eine jährliche Rendite von rund 5,1 Prozent - solide, aber für viele, die auf der Suche nach mehr sind, eher unspektakulär. Dennoch nutzen viele Investoren diese Renditenmöglichkeit, da sie unkompliziert und sicher ist. Wer höhere Renditen erzielen möchte setzt derzeit auf Crypto All-Stars, ein Projekt, das Staking auf ein neues Level hebt und mit deutlich attraktiveren Renditen punktet.

Crypto All-Stars bringt die bekanntesten Meme-Coins wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe Coin auf einer Plattform zusammen. Mit dem innovativen MemeVault können Nutzer ihre Meme-Coins unkompliziert staken und dabei gute Belohnungen erwirtschaften. Das Besondere: Neben dem klassischen Staking gibt es auch den eigenen $STARS-Token, der schon während des Presales Rendite von 441 Prozent abwirft - ein deutlicher Unterschied zu Ethereum, der sich sehen lassen kann.

Das Projekt legt Wert darauf, das Beste aus verschiedenen Blockchains wie Ethereum, Solana und Binance Smart Chain zu vereinen. Im MemeVault lassen sich Coins aus all diesen Netzwerken an einem Ort staken - praktisch und effizient, ohne das Chaos mehrerer Wallets oder Plattformen.

Crypto All-Stars spricht vor allem Investoren an, die nach Alternativen suchen, weil sie von den vergleichsweise niedrigen Ethereum-Staking-Renditen enttäuscht sind. Mit einem cleveren Konzept und Tokenomics, die nachhaltige Belohnungen und ein stabiles Wachstum fördern, bietet das Projekt eine attraktive Möglichkeit, passiv vom boomenden Meme-Coin-Hype zu profitieren.

Dennoch haben die Entwickler eine zusätliche Funktion eingebaut, welche gleichzeitig die Nachfrage der nativen Token steigern soll: Wer neben den großen Memcoins auch die nativen STARS Token im Staking behält, kann bis zu 300 Prozent mehr Renditen erwirtschaften. Dies werden sich die Staker wohl kaum entgehen lassen, womit auch die Nachfrage und der Preis der Stars Token steigen sollten.

