Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Vereinigten Staaten nehmen über eine Anleihe (ISIN US91282CLX73/ WKN A3L5SP) frisches Kapital in Höhe von 72,1 Milliarden US-Dollar auf, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 4,125% und werde erstmals ab dem 15.05.2025 gezahlt, danach halbjährlich. Die Fälligkeit sei am 16.11.2027. Die Anleihe könne ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 100 Nominalen gehandelt werden, wobei die kleinste handelbare Einheit ebenfalls 100 Nominale betrage. S&P würde ein AA+ Rating vergeben. (Bonds Weekly Ausgabe vom 14.11.2024) (15.11.2024/alc/n/a) ...

