DJ Sprecher: Scholz sagt Reise nach Mexiko ab

DOW JONES--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird kommende Woche aufgrund der innenpolitischen Situation in Deutschland nicht nach Mexiko reisen. Das erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Scholz hatte zuvor geplant, nach seiner Teilnahme am G20-Gipfel in Brasilien in das Land zu reisen.

Die Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer trifft sich Montag und Dienstag in Rio de Janeiro. Deutschland und Mexiko haben in wirtschaftlichen Fragen ähnliche Interessen, wie es aus der Bundesregierung hieß. Donald Trump, der im Januar erneut US-Präsident wird, hat in den vergangenen Monaten und Jahren in Handelsfragen besonders auch an Deutschland und Mexiko Kritik geäußert.

November 15, 2024 04:21 ET (09:21 GMT)

